Закон "О прозрачности иностранного влияния" – парламент Грузии утвердил поправки

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому НПО, получающие более 20% финансирования из-за рубежа...

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в Закон "О прозрачности иностранного влияния", согласно которым реестр организаций, проводящих интересы иностранной силы, будет функционировать не при Национальном агентстве публичного реестра, а при Службе государственного аудита. В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому НПО, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться как организации, "действующие в интересах иностранной силы". Закон, по словам представителя власти, направлен на то, чтобы требовать раскрытия источников и объема иностранного финансирования. Проект был принят единогласно 81 голосом. Согласно законодательным изменениям 2025 года, Служба государственного аудита осуществляет мониторинг выдачи и получения грантов без наличия согласия, а также реализует полномочия, предусмотренные "Актом о регистрации иностранных агентов". Власти не раз подчеркивали, что закон не ограничивает деятельность юридических лиц, которых он касается, а лишь обязывает регистрироваться и каждый год в январе заполнять декларацию.

