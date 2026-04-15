Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260415/dialog-s-gruziey-zamorozhen-bryusselem-a-ne-tbilisi---glava-mid--298131179.html
Диалог с Грузией заморожен Брюсселем, а не Тбилиси – глава МИД
Диалог с Грузией заморожен Брюсселем, а не Тбилиси – глава МИД
Sputnik Грузия
Процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен решением лидеров ЕС, утверждает глава внешнеполитического ведомства страны 15.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-15T13:52+0400
2026-04-15T14:35+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
брюссель
мака бочоришвили
ираклий кобахидзе
совет ес
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Утверждение о приостановке "Грузинской мечтой" процесса евроинтеграции страны до 2028 года не соответствуют действительности, политический диалог с Грузией был заморожен в 2024 году по инициативе Брюсселя, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.Бочоришвили ответила на вопросы депутатов в рамках интерпелляции. Вызова главы МИД в парламент требовала оппозиционная фракция "За Грузию". "Это ложь, что "Грузинская мечта" в одностороннем порядке приостановила процесс европейской интеграции до 2028 года. "Грузинская мечта" никогда не приостанавливала процесс европейской интеграции. Политический диалог с Грузией был приостановлен в 2024 году решением Брюсселя, а не "Грузинской мечты", – сказала Бочоришвили. Министр напомнила, что еще 9 июля 2024 года посол ЕС в Грузии Павел Герчинский разъяснил решение Европейского совета от 27 июня – процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен решением лидеров ЕС. При этом, по словам главы МИД, во многих вопросах Грузия сегодня "гораздо ближе к европейским стандартам, чем другие страны-кандидаты". Она также отметила, что благодаря правлению "Грузинской мечты" Грузия сегодня является "более демократичным и качественно иным государством, чем в 2012 году". "С 2014 года Грузия, как ассоциированный партнер Европейского союза, добилась заметного прогресса во всех направлениях благодаря усилиям правительства "Грузинской мечты", которое крайне критичной европейской бюрократии было трудно отрицать, и ей пришлось признать этот прогресс только в 2023 году", – заявила Бочоришвили. По словам министра, постоянные манипуляции этими вопросами только вредят процессу, который является для страны важным моментом. "Конец 2028 года – это время, когда Грузия будет экономически должным образом подготовлена к открытию переговоров о вступлении в Европейский союз в 2030 году", – подчеркнула Бочоришвили. Глава МИД отметила, что решение об открытии переговоров со страной-кандидатом принимает Совет ЕС, а не сама страна-кандидат. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:126:960:846_1920x0_80_0_0_86ab62d9dcde5da49a57e70368e9144a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, тбилиси, брюссель, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, совет ес, еврокомиссия
грузия, новости, политика, тбилиси, брюссель, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, совет ес, еврокомиссия

Диалог с Грузией заморожен Брюсселем, а не Тбилиси – глава МИД

13:52 15.04.2026 (обновлено: 14:35 15.04.2026)
© Courtesy of Maka BotchorishviliГлава парламентского комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили
Глава парламентского комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2026
© Courtesy of Maka Botchorishvili
Подписаться
Процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен решением лидеров ЕС, утверждает глава внешнеполитического ведомства страны
ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Утверждение о приостановке "Грузинской мечтой" процесса евроинтеграции страны до 2028 года не соответствуют действительности, политический диалог с Грузией был заморожен в 2024 году по инициативе Брюсселя, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
Бочоришвили ответила на вопросы депутатов в рамках интерпелляции. Вызова главы МИД в парламент требовала оппозиционная фракция "За Грузию".
"Это ложь, что "Грузинская мечта" в одностороннем порядке приостановила процесс европейской интеграции до 2028 года. "Грузинская мечта" никогда не приостанавливала процесс европейской интеграции. Политический диалог с Грузией был приостановлен в 2024 году решением Брюсселя, а не "Грузинской мечты", – сказала Бочоришвили.
Министр напомнила, что еще 9 июля 2024 года посол ЕС в Грузии Павел Герчинский разъяснил решение Европейского совета от 27 июня – процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен решением лидеров ЕС.
При этом, по словам главы МИД, во многих вопросах Грузия сегодня "гораздо ближе к европейским стандартам, чем другие страны-кандидаты". Она также отметила, что благодаря правлению "Грузинской мечты" Грузия сегодня является "более демократичным и качественно иным государством, чем в 2012 году".
"С 2014 года Грузия, как ассоциированный партнер Европейского союза, добилась заметного прогресса во всех направлениях благодаря усилиям правительства "Грузинской мечты", которое крайне критичной европейской бюрократии было трудно отрицать, и ей пришлось признать этот прогресс только в 2023 году", – заявила Бочоришвили.
По словам министра, постоянные манипуляции этими вопросами только вредят процессу, который является для страны важным моментом.
"Конец 2028 года – это время, когда Грузия будет экономически должным образом подготовлена к открытию переговоров о вступлении в Европейский союз в 2030 году", – подчеркнула Бочоришвили.
Глава МИД отметила, что решение об открытии переговоров со страной-кандидатом принимает Совет ЕС, а не сама страна-кандидат.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0