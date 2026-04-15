https://sputnik-georgia.ru/20260415/dialog-s-gruziey-zamorozhen-bryusselem-a-ne-tbilisi---glava-mid--298131179.html

Диалог с Грузией заморожен Брюсселем, а не Тбилиси – глава МИД

Sputnik Грузия

Процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен решением лидеров ЕС, утверждает глава внешнеполитического ведомства страны 15.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-15T14:35+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

брюссель

мака бочоришвили

ираклий кобахидзе

совет ес

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/11/288443027_0:119:960:659_1920x0_80_0_0_3e476d33b935449690c14a714c65385c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Утверждение о приостановке "Грузинской мечтой" процесса евроинтеграции страны до 2028 года не соответствуют действительности, политический диалог с Грузией был заморожен в 2024 году по инициативе Брюсселя, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.Бочоришвили ответила на вопросы депутатов в рамках интерпелляции. Вызова главы МИД в парламент требовала оппозиционная фракция "За Грузию". "Это ложь, что "Грузинская мечта" в одностороннем порядке приостановила процесс европейской интеграции до 2028 года. "Грузинская мечта" никогда не приостанавливала процесс европейской интеграции. Политический диалог с Грузией был приостановлен в 2024 году решением Брюсселя, а не "Грузинской мечты", – сказала Бочоришвили. Министр напомнила, что еще 9 июля 2024 года посол ЕС в Грузии Павел Герчинский разъяснил решение Европейского совета от 27 июня – процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен решением лидеров ЕС. При этом, по словам главы МИД, во многих вопросах Грузия сегодня "гораздо ближе к европейским стандартам, чем другие страны-кандидаты". Она также отметила, что благодаря правлению "Грузинской мечты" Грузия сегодня является "более демократичным и качественно иным государством, чем в 2012 году". "С 2014 года Грузия, как ассоциированный партнер Европейского союза, добилась заметного прогресса во всех направлениях благодаря усилиям правительства "Грузинской мечты", которое крайне критичной европейской бюрократии было трудно отрицать, и ей пришлось признать этот прогресс только в 2023 году", – заявила Бочоришвили. По словам министра, постоянные манипуляции этими вопросами только вредят процессу, который является для страны важным моментом. "Конец 2028 года – это время, когда Грузия будет экономически должным образом подготовлена к открытию переговоров о вступлении в Европейский союз в 2030 году", – подчеркнула Бочоришвили. Глава МИД отметила, что решение об открытии переговоров со страной-кандидатом принимает Совет ЕС, а не сама страна-кандидат. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

