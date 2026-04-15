Грузия развивается в правильном направлении – замминистра о новом рейтинге

Атлантический совет опубликовал Атлас 2026 года, основанный на индексах свободы и благополучия 15.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Опубликованная Атлантическим советом информация еще раз подтверждает, что Грузия развивается в правильном направлении как в институциональном, так и в экономическом плане, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Атлантический совет опубликовал Атлас 2026 года, основанный на индексах свободы и благополучия, в котором Грузия занимает место в пятерке лучших стран Европы и Атлантического региона по показателям долгосрочной демократизации и первое место в мире по прогрессу в области благополучия за 12 лет. По словам Цинцадзе, Грузия занимает первое место в мире по долгосрочному улучшению индекса благополучия, и этому способствует правильная и последовательная экономическая политика, проводимая грузинским правительством. По его словам, высокий экономический рост, увеличение инвестиций и привлекательная деловая среда в Грузии оказывают положительное влияние на рост благополучия населения. "И правительство Грузии имеет амбициозные планы в этом направлении. Наша задача – поддерживать высокую траекторию роста, наблюдавшуюся в стране в течение последних пяти лет, и дальше улучшать деловую среду в стране и делать экономику страны более привлекательной не только для местных, но и для международных инвесторов", – заявил Цинцадзе. Экономика Грузии активно развивается в последние годы. Рост ВВП в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%.

