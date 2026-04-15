Кварацхелия сыграет в полуфинале Лиги чемпионов – "ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль"
Хвича Кварацхелия обеспечил парижскому "ПСЖ" путевку в полуфинал Лиги чемпионов, организовав гол в ответном матче против "Ливерпуля" 15.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-15T11:15+0400
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия вышел в полуфинал Лиги чемпионов, после уверенной победы над "Ливерпулем" Георгия Мамардашвили – 2:0. После победы в первом матче в Париже (2:0) французский гранд считался фаворитом. Ответный матч плей-офф был напряженным. Оба грузинских игрока начали игру в стартовом составе. Именно Кварацхелия создал первый опасный момент, но Мамардашвили отразил удар. После перерыва "Ливерпуль" атаковал с еще большей силой и контролировал игру. На 72-й минуте Мамардашвили не удалось в очередной раз выручить свою команду – после паса Кварацхелия Усман Дембеле открыл счет. На первой минуте добавленного времени атака, которую начал все тот же Кварацхелия вновь увенчалась голом 28-летнего Дембеле. Голевой пас на Дембель стал 13-м в этом розыгрыше Лиги чемпионов для грузинского вингера. Лучшим игроком матча был признан Усман Дембеле – 8,8 балла. Игру Кварацхелия оценили в 7,3 балла – это третий показатель. Что касается Мамардашвили, то у него наихудшая оценка среди игроков обеих команд – 5,8. "Пари Сен-Жермен", выигравший оба матча по сумме двух игр (4:0), встретится в полуфинале с победителем пары "Реал Мадрид" — "Бавария Мюнхен". На стадии 1/8 финала соревнования по сумме двух встреч победил "Челси" со счетом 8:2. Два гола забил Кварацхелия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:15 15.04.2026 (обновлено: 11:59 15.04.2026)
