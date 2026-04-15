Лицемерие или стратегия? В Грузии спорят вокруг оппозиции и церкви

Очередной виток дискуссии вокруг роли Грузинской православной церкви в политике 15 апреля 2026 года обнажил стратегическую проблему оппозиции: как достучаться... 15.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-15T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Заявление Тины Бокучавы является проявлением лицемерия, поскольку после многолетней критики церкви "Единое национальное движение" теперь пытается использовать ее как политическую площадку для получения поддержки общества, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.Ранее Бокучава заявила, что оппозиции не хватает единого месседжа и она не пытается показать обществу, что не является "безбожной и неверующей". По ее словам, церковь – это площадка, на которую оппозиции следует выйти, чтобы продемонстрировать свою связь с верующими."Они в очередной раз увидели, какую поддержку имеет Патриарх среди народа и насколько сильна Церковь. Конечно, для них Церковь стала площадкой, куда им хочется попасть, однако я уверена, что их лицемерие никого не обманет", – заявила Цилосани.Она подчеркнула, что "Национальное движение" не имеет связи ни с Церковью, ни с христианскими ценностями, и напомнила, что представители партии и связанные с ней СМИ на протяжении многих лет критиковали Грузинскую православную церковь и Католикоса-Патриарха.Тема роли церкви в политике регулярно вызывает дискуссии в обществе. При этом церковь традиционно считается одним из наиболее авторитетных институтов в стране и пользуется высоким доверием населения."Альянс оппозиции"Ранее девять оппозиционных партий объявили о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. В начале марта они также заявили о создании "Альянса оппозиции" и намерении "сменить в стране власть".В объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

