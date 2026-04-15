Ловля рыбы электрошокером – на западе Грузии выявили факт браконьерства

Ловля рыбы электрошокером – на западе Грузии выявили факт браконьерства

Sputnik Грузия

В стране запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества 15.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-15T10:52+0400

2026-04-15T10:52+0400

2026-04-15T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Факт незаконной ловли рыбы выявили в Хобском муниципалитете региона Самегрело сотрудники департамента надзора за охраной окружающей среды Минприроды – правонарушителя привлекут к уголовной ответственности, сообщили в ведомстве. По информации департамента, местный житель поймал с помощью электрошокера килограмм голавля (рыба средних размеров из семейства карповых) в речке в районе Зуби в селе Ахали Хибула. Кроме того, в селе Саджиджао на реке Чанисцкали один из жителей также попытался поймать рыбу с помощью электрошокера, но сотрудники департамента помешали браконьеру. По информации ведомства, рыбалка с использованием электрошокового оружия является уголовным преступлением, и материалы обоих инцидентов направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования. Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента надзора за охраной окружающей среды. Сотрудники Департамента круглосуточно патрулируют всю страну с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, на каждое сообщение, поступающее на горячую линию министерства (номер 153), осуществляется немедленное реагирование. Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года относится к уголовному правонарушению, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения от двух до четырех лет.

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, самегрело