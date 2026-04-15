Ловля рыбы электрошокером – на западе Грузии выявили факт браконьерства
В стране запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества
В стране запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества
ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Факт незаконной ловли рыбы выявили в Хобском муниципалитете региона Самегрело сотрудники департамента надзора за охраной окружающей среды Минприроды – правонарушителя привлекут к уголовной ответственности, сообщили в ведомстве.
По информации департамента, местный житель поймал с помощью электрошокера килограмм голавля (рыба средних размеров из семейства карповых) в речке в районе Зуби в селе Ахали Хибула.
Кроме того, в селе Саджиджао на реке Чанисцкали один из жителей также попытался поймать рыбу с помощью электрошокера, но сотрудники департамента помешали браконьеру.
По информации ведомства, рыбалка с использованием электрошокового оружия является уголовным преступлением, и материалы обоих инцидентов направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.
"Электрошоковое оружие представляет угрозу для жизни и здоровья человека. Изготовление, приобретение, хранение, ношение, передача, пересылка, отправка или владение электрошоковым оружием является наказуемым по закону деянием", – сказано в сообщении ведомства.
Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента надзора за охраной окружающей среды. Сотрудники Департамента круглосуточно патрулируют всю страну с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства.
Кроме того, на каждое сообщение, поступающее на горячую линию министерства (номер 153), осуществляется немедленное реагирование.
В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения.
Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года относится к уголовному правонарушению, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения от двух до четырех лет.