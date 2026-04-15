На сколько выросла внешняя торговля Грузии
15.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 миллиарда долларов, что на 7,2% меньше данных за январь-март 2025 года. Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 23,3% больше по сравнению с тремя месяцами 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,4 миллиарда долларов, что на 21,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
