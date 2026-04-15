https://sputnik-georgia.ru/20260415/na-skolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii-298117148.html

На сколько выросла внешняя торговля Грузии

Sputnik Грузия

Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 23,3% больше по сравнению с тремя месяцами 2025 года

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24624/92/246249235_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_52a5a3b4b13608dcfb884376ad91a287.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 миллиарда долларов, что на 7,2% меньше данных за январь-март 2025 года. Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 23,3% больше по сравнению с тремя месяцами 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,4 миллиарда долларов, что на 21,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

