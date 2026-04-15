В Грузии может появиться завод по переработке пластика – видео
Проблема загрязнения природы и утилизации бытовых отходов актуальна для Грузии. В стране пока нет ни одного завода по переработке отходов
2026-04-15T12:52+0400
Хотя в пригороде Тбилиси – поселке Лило – планируется построить такое предприятие. На его строительство, как сообщили власти, нужно несколько лет. Тем временем глава компании Coca‑Cola Bottlers Georgia Темур Чкония заявил о планах построить завод по переработке пластика уже в ближайшие два-три месяца. По его словам, проект основан на международном опыте и ожидает одобрения правительства.На предприятии будут перерабатывать не только бутылки, но и другие виды пластика. "Мы вовлечем в решение проблемы сбора отходов всю Грузию", – пообещал бизнесмен. "Это будет гораздо эффективнее, чем запреты", – добавил Чкония. По его словам, ни в одной стране мира невозможно полностью запретить пластиковые бутылки.
