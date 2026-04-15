https://sputnik-georgia.ru/20260415/vopros-neytraliteta-gruzii-neumesten--glava-mid-298131617.html

Вопрос нейтралитета Грузии неуместен – глава МИД

Sputnik Грузия

Не может быть и речи о восстановлении железнодорожного сообщения, заявила Мака Бочоришвили 15.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-15T14:11+0400

грузия

политика

новости

москва

цхинвальский регион

абхазия

мака бочоришвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:172:852:651_1920x0_80_0_0_65be143226cb941446b3f2705de01d88.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр – Sputnik. До тех пор, пока не будет решен вопрос с Абхазией и Цхинвальским регионом (Южной Осетией), не может быть речи о восстановлении железнодорожного сообщения или дипломатических отношений с Россией, не уместен также вопрос о нейтралитете Грузии, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.Бочоришвили ответила на вопросы депутатов в рамках интерпелляции. Вызова главы МИД в парламент требовала оппозиционная фракция "За Грузию". "Не может быть и речи о восстановлении железнодорожного сообщения или дипломатических отношений. Также неуместно говорить о вопросе нейтралитета", – заявила Бочоришвили. По словам главы МИД, 20 февраля 2025 года в Международную организацию гражданской авиации была направлена нота, в которой отмечается незаконность полетов в Абхазию без согласия правительства Грузии и их несоответствие международному праву. По ее словам, Грузия продолжает использовать международные механизмы для мирного урегулирования и сотрудничает с международными организациями. "Позиция грузинских властей отчетливо видна в решениях международных судов 2021-2025 годов. Это результаты нашей международно-правовой борьбы", – сказала Бочоришвили. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

