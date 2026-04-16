Украина перешла в наступление – Европа заплатит за все

Украина перешла в наступление – Европа заплатит за все

Sputnik Грузия

А вот с деньгами будет неувязочка 16.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-16T19:28+0400

2026-04-16T19:28+0400

2026-04-16T21:18+0400

Негатив в экономике Европы полыхает ярким пламенем уже сейчас, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Многократно и громко анонсированное наступление Украины триумфально началось и успешно разворачивается на страницах украинских и западных СМИ.Каждый заголовок доказывает, что блистательная украинская армия при помощи талантливых журналистов может победить всех:Красавчики, да и только.К этой голливудской картине добавляются жирные мазки в виде радостных новостей о том, как европейцы толпой пытаются засунуть в руку Зеленского пачки купюр: то главный натовец Рютте утверждает, что "члены альянса в течение 2026 года направят Украине военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов"; то канцлер ФРГ Мерц сообщает, что Германия предоставит Украине четыре миллиарда евро и сотни ракет Patriot; то британцы заявляют, что отправят на Украину стопятьсот миллионов фунтов и 120 000 дронов, что станет "ударом для Путина".Правда, денег нет, ракеты Patriot Европа получит в последнюю очередь, а поставка британских дронов "будет неизвестно когда", но все просто отлично.Настолько отлично, что в своем последнем интервью Зеленский признался, что у ВСУ такой дефицит систем ПВО, "что дальше некуда" и что "главным дипломатическим приоритетом является получение помощи от союзников по защите от воздушных угроз". Но главное все же деньги.А вот с деньгами будет неувязочка.Сначала глава Еврокомиссии дер Ляйен Урсула фон пожаловалась, что с начала иранского конфликта расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на 22 миллиардов евро, а блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике. Потом представители ЕС сообщили, что "планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования на 90 миллиардов евро перенесены на второе полугодие 2026 года".А затем пришли данные по прогнозам мировой и европейской экономики, и без того усохший еврокошелек пришлось перепрятать в задний карман.А что случилось?А случился свежий отчет МВФ, согласно которому "Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей". Если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится в ближайшее время, цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4 процента, что "негативно скажется на экономике Европы". Как пишут в Financial Times, "ЕС рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом", а дальнейший рост цен "затормозит экономический рост, особенно в Италии и Германии.На самом деле негатив в экономике Европы полыхает ярким пламенем уже сейчас.Власти ЕС требуют от европейских стран отказаться от субсидирования взрывообразно растущих цен на энергию, потому что "энергетический шок может скатиться в фискальный кризис". Но это не поможет: по словам еврокомиссара Домбровскиса, иранский кризис "уже ломает энергорынки" и бьет по ценам.Еврокомиссия готовит пакет экстренных мер из‑за энергокризиса: комплекс мер обсуждается как "чрезвычайный", с возможным нормированием и административным ограничением потребления в случае ухудшения ситуации.Европейский центробанк предупреждает, что текущая ситуация приведет к стагфляции (низкий рост плюс инфляция) и загонит такие экономики, как Германия и Италия, в техническую рецессию уже к концу года.Эксперты указывают, что в случае Европы "несколько кризисов накладываются друг на друга и взаимно усиливаются" — энергия, экономика, миграция, безопасность и политика сливаются в единый узел, а резкий рост оборонных расходов и поддержка Украины сжигают внутренние ресурсы. Доходит до того, что уже сейчас высказываются опасения, что Европа сможет при таких ценах заполнить к следующей зиме газовые хранилища, что грозит серьезнейшим социальным и промышленным кризисом.И самое главное: для Украины нет отдельного кошелька. Кошелек у Европы один, и совершенно не факт, что Киев выиграет конкуренцию за его содержимое с другими желающими.Но Зеленский придумал гениальный ход, чтобы найти для Европы деньги.Вчера он заявил, что все просто: надо просто "заставить Путина платить". По мнению большого знатока и любителя европейских денег, "все товары, которые Россия экспортирует, должны облагаться пошлинами", и это будет называться "налог на справедливость".С учетом того, что европейцы засунули свой великий план по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2026 года куда подальше, и сейчас стоят за ними в очереди вместе с остальными желающими, "налог на справедливость" европейцы теперь скорее возьмут с Киева.Вчера директор СВР РФ Нарышкин мимоходом заявил, что "не за горами дни, когда ВСУ утратят способность к организованному сопротивлению", а значит — если с паршивой овцы нужно урвать хотя бы последний клок, то европейцам нужно поторопиться.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

европа

украина

германия

Sputnik Грузия

в мире, аналитика, политика, европа, украина, германия, еврокомиссия, нато, мвф, обострение ситуации вокруг украины