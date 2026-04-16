Грузия станет второй в мире по темпам трехлетнего роста ВВП на душу населения – МВФ

МВФ прогнозирует, что средний темп роста номинальной экономики Грузии в долларах составит 10% в 2026-2031 годах 16.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-16T21:46+0400

ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Реальный экономический рост Грузии на душу населения в 2024/2026 годах составит 25,7%, что сделает страну второй в мире по темпам трехлетнего роста, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ опубликовал долгосрочные прогнозы развития мировой экономики до 2031 года. Согласно прогнозам МВФ, номинальный паритет покупательной способности экономики Грузии на душу населения вырастет на 36% в период с 2024 по 2026 год, что сделает ее второй по темпам роста экономикой в ​​мире после Гайаны. По прогнозу Фонда, в 2027 году экономика Грузии достигнет 12 664 долларов на душу населения, к 2028 году – 13 879 долларов, в 2029 году – 15 229 долларов, в 2030 году – более 16 720 долларов, а в 2031 году – 18 353 доллара. Стоит отметить, что МВФ прогнозирует, что средний темп роста номинальной экономики Грузии в долларах составит 10% в 2026-2031 годах. Кроме того, согласно прогнозу фонда, Грузия входит в тройку лидеров мира и занимает первое место в Евразии по темпам прогресса в реальном выражении и по паритету покупательной способности в период с 2013 по 2031 год. Что касается исторического прогресса с момента прихода к власти "Грузинской мечты" (с 2012 года), то, по данным МВФ, Грузия входит в пятерку лидеров мира по реальному экономическому росту на душу населения в 2013-2025 годах, а при длительной 19-летней программе развития в 2013-2031 годах она войдет в тройку лидеров и займет первое место в Евразии. По прогнозам МВФ, реальный экономический рост на душу населения в Грузии вырастет на 175% в 2013-2031 годах, за ней следует Индия, темпы роста которой составят 163%. Также, по данным финансового института, Грузия лидирует в Евразии по темпам роста номинального ВВП на душу населения за 8 лет (2024-2031 годы). За этот период данный показатель благополучия в Грузии вырастет на 91% и к 2031 году превысит 47 750 долларов США.

экономика, грузия, новости, сша, индия, мвф