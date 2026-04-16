Грузия завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси

16.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-16T22:40+0400

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Действующий чемпион Европы Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал серебряную медаль на континентальном первенстве в Тбилиси. Столица Грузии Тбилиси с 16 по 19 апреля впервые принимает чемпионат Европы по дзюдо. На континентальное первенство съехались 407 дзюдоистов из 46 стран. Сборная Грузии представлена 18 спортсменами. В финале Сардалашвили уступил представителю Франции Луке Мхеидзе после болевого приема. На пути к финалу Сардалашвили одолел азербайджанца Балабая Агаева, заработав вазари. Завтра, 17 апреля, за медали на турнире будут бороться пять грузинских дзюдоистов: Лаша Шавдатуашвили и Михаил Бахбахашвили в весовой категории до 73 кг среди мужчин, а также Этер Липартелиани, Нино Лоладзе (оба – до 57 кг) и Нино Циклаури (63 кг) среди женщин. Предварительные поединки начнутся в 10:00. На прошлом чемпионате Европы в Подгорице (Черногория) сборная Грузии завоевала четыре медали в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Кроме того, сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

