Грузия завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси
Грузия завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси
Завтра, 17 апреля, за медали на турнире будут бороться пять грузинских дзюдоистов 16.04.2026
2026-04-16T22:40+0400
2026-04-16T22:40+0400
2026-04-16T22:40+0400
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Действующий чемпион Европы Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал серебряную медаль на континентальном первенстве в Тбилиси. Столица Грузии Тбилиси с 16 по 19 апреля впервые принимает чемпионат Европы по дзюдо. На континентальное первенство съехались 407 дзюдоистов из 46 стран. Сборная Грузии представлена 18 спортсменами. В финале Сардалашвили уступил представителю Франции Луке Мхеидзе после болевого приема. На пути к финалу Сардалашвили одолел азербайджанца Балабая Агаева, заработав вазари. Завтра, 17 апреля, за медали на турнире будут бороться пять грузинских дзюдоистов: Лаша Шавдатуашвили и Михаил Бахбахашвили в весовой категории до 73 кг среди мужчин, а также Этер Липартелиани, Нино Лоладзе (оба – до 57 кг) и Нино Циклаури (63 кг) среди женщин. Предварительные поединки начнутся в 10:00. На прошлом чемпионате Европы в Подгорице (Черногория) сборная Грузии завоевала четыре медали в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Кроме того, сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
европа
спорт, грузия, новости, франция, европа, лаша шавдатуашвили, нино циклаури, тато григалашвили, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, франция, европа, лаша шавдатуашвили, нино циклаури, тато григалашвили, чемпионат европы по дзюдо
Грузия завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси
Завтра, 17 апреля, за медали на турнире будут бороться пять грузинских дзюдоистов
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Действующий чемпион Европы Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал серебряную медаль на континентальном первенстве в Тбилиси.
Столица Грузии Тбилиси с 16 по 19 апреля впервые принимает чемпионат Европы по дзюдо. На континентальное первенство съехались 407 дзюдоистов из 46 стран. Сборная Грузии представлена 18 спортсменами.
В финале Сардалашвили уступил представителю Франции Луке Мхеидзе после болевого приема. На пути к финалу Сардалашвили одолел азербайджанца Балабая Агаева, заработав вазари.
Завтра, 17 апреля, за медали на турнире будут бороться пять грузинских дзюдоистов: Лаша Шавдатуашвили и Михаил Бахбахашвили в весовой категории до 73 кг среди мужчин, а также Этер Липартелиани, Нино Лоладзе (оба – до 57 кг) и Нино Циклаури (63 кг) среди женщин.
Предварительные поединки начнутся в 10:00.
На прошлом чемпионате Европы в Подгорице (Черногория) сборная Грузии завоевала четыре медали в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Кроме того, сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы.