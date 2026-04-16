Папуашвили: суверенитет и национальные интересы – основа внешней политики
Любая система, пытающаяся игнорировать национальные интересы, в конечном итоге рухнет, заявил спикер
2026-04-16T23:31+0400
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Главным ориентиром внешней политики государства должны быть национальные интересы, а не навязанные извне идеологические установки или абстрактные доктрины, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на сессии ГА Межпарламентского союза в Стамбуле.
Спикер парламента Грузии 16 апреля выступил с речью на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. В ходе визита грузинская делегация проводит десятки встреч как в очном формате, так и в рамках пленарных дискуссий.
"Мы часто слышим, что глобальный порядок ослабевает. Возможно, это и так, но один основной вопрос остается неизменным: национальные интересы. Это единственный истинный компас внешней политики – не абстрактные доктрины, не навязанные идеологии, не искусственные системы ценностей, оторванные от воли народа. Любая система, пытающаяся игнорировать национальные интересы, в конечном итоге рухнет", – заявил Папуашвили.
По его словам, в эпоху неопределенности голос национальных парламентов не должен ослабевать, а должен усиливаться, так как они передают волю народов.
Спикер парламента Грузии отметил, что сегодня многие страны сталкиваются с таким вызовом, как иностранное вмешательство.
"В эпоху информационной войны и невидимого влияния суверенитет защищается уже не на границах, а в наших институтах и обществах. Защита целостности наших политических систем перестала быть факультативной, а стала необходимой", – подчеркнул Папуашвили.
Во многих странах мира, по его словам, вводятся законы, регулирующие иностранное влияние – такие как FARA в США, аналогичные нормы во Франции и Великобритании, а также закон о прозрачности иностранного влияния в Грузии.
Он также отметил, что, несмотря на разные названия, у всех этих механизмов одна цель – защитить демократию и обеспечить, чтобы политические процессы формировались гражданами страны, а не внешними силами.
В ходе выступления председатель парламента обратил внимание на то, что в международной практике существуют двойные стандарты: то, что в одних странах считается нормальной защитной мерой, в других воспринимается как ограничение.
Он также подчеркнул стабильность и процветание Южного Кавказа, которые удалось достичь благодаря национальной политике сегодняшних властей.
"Регион, некогда считавшийся нестабильным, сейчас становится более стабильным и предсказуемым. Это не совпадение. Это результат эффективного суверенитета. Грузия, Армения и Азербайджан все чаще действуют в соответствии со своими национальными интересами", – подчеркнул Папуашвили.
Спикер парламента Грузии отметил, что мир – это ответственность. Он требует бдительности, сдержанности и долгосрочного видения со стороны властей.
Ассамблея Межпарламентского союза проходит с 15 по 19 апреля под лозунгом "Взращивая надежду, обеспечивая мир и справедливость для будущих поколений". Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 2,5 тысячи гостей и 157 стран.