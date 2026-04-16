Папуашвили: суверенитет и национальные интересы – основа внешней политики

Любая система, пытающаяся игнорировать национальные интересы, в конечном итоге рухнет, заявил спикер 16.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-16T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Главным ориентиром внешней политики государства должны быть национальные интересы, а не навязанные извне идеологические установки или абстрактные доктрины, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на сессии ГА Межпарламентского союза в Стамбуле. Спикер парламента Грузии 16 апреля выступил с речью на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле. В ходе визита грузинская делегация проводит десятки встреч как в очном формате, так и в рамках пленарных дискуссий. По его словам, в эпоху неопределенности голос национальных парламентов не должен ослабевать, а должен усиливаться, так как они передают волю народов. Спикер парламента Грузии отметил, что сегодня многие страны сталкиваются с таким вызовом, как иностранное вмешательство. Во многих странах мира, по его словам, вводятся законы, регулирующие иностранное влияние – такие как FARA в США, аналогичные нормы во Франции и Великобритании, а также закон о прозрачности иностранного влияния в Грузии. Он также отметил, что, несмотря на разные названия, у всех этих механизмов одна цель – защитить демократию и обеспечить, чтобы политические процессы формировались гражданами страны, а не внешними силами. В ходе выступления председатель парламента обратил внимание на то, что в международной практике существуют двойные стандарты: то, что в одних странах считается нормальной защитной мерой, в других воспринимается как ограничение. Он также подчеркнул стабильность и процветание Южного Кавказа, которые удалось достичь благодаря национальной политике сегодняшних властей. Спикер парламента Грузии отметил, что мир – это ответственность. Он требует бдительности, сдержанности и долгосрочного видения со стороны властей. Ассамблея Межпарламентского союза проходит с 15 по 19 апреля под лозунгом "Взращивая надежду, обеспечивая мир и справедливость для будущих поколений". Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 2,5 тысячи гостей и 157 стран.

