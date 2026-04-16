В Грузии изъяли крупную партию наркотиков
В Грузии изъяли крупную партию наркотиков
В результате личных обысков и следственных экспериментов изъят широкий спектр веществ 16.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-16T18:58+0400
2026-04-16T18:58+0400
2026-04-17T10:55+0400
происшествия
грузия
новости
рустави
мвд грузии
ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотических средств в Рустави и Поничала – задержаны три человека, говорится в сообщении МВД.По информации ведомства, в ходе личного досмотра, обысков домов задержанных, а также следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, расфасованных для продажи, в том числе альфа-ПВП, метадон и сушеную марихуану.Все трое задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном и особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
рустави
происшествия, грузия, новости, рустави, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, рустави, мвд грузии
В Грузии изъяли крупную партию наркотиков
18:58 16.04.2026 (обновлено: 10:55 17.04.2026)
В результате личных обысков и следственных экспериментов изъят широкий спектр веществ
ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотических средств в Рустави и Поничала – задержаны три человека, говорится в сообщении МВД.
По информации ведомства, в ходе личного досмотра, обысков домов задержанных, а также следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, расфасованных для продажи, в том числе альфа-ПВП, метадон и сушеную марихуану.
Все трое задержаны по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических веществ в крупном и особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.