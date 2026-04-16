Владельцы новых коммерческих виноградников должны зарегистрироваться до 1 мая

Изменения являются частью реформы, направленной на улучшение качества вина и регулирование процесса выращивания винограда

ТБИЛИСИ, 16 апр – Sputnik. Лица, которые заложили виноградник до 1 мая 2026 года и еще не зарегистрировали его в Единой базе данных кадастра виноградников, должны официально зарегистрироваться в соответствующем муниципалитете до 1 мая 2026 года, говорится в сообщении Национального агентства вина. Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая выращивание винограда в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия Национального агентства вина. В противном случае лицо, произвольно выращивающее виноград, не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино в коммерческих целях. Агентство будет выдавать разрешения на выращивание винограда бесплатно. Как отметило Агентство, к 1 мая этого года будет разработан соответствующий нормативный акт, определяющий перечень документов и процедуры, необходимые для получения разрешения на выращивание винограда. Парламент Грузии в марте 2026 года поддержал поправки в законопроект о "Лозе и вине", который обязывает фермеров получать разрешение государства на посадку виноградников в коммерческих целях с 1 мая. Нововведение затронет только новые коммерческие проекты и не коснется владельцев уже существующих виноградников. Также закон не распространяется на тех, кто выращивает виноград исключительно для личного потребления.

