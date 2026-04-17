Авиакомпании Европы могут начать отменять рейсы к концу мая
Международное энергетическое агентство заявило, что у Европы осталось всего около шести недель запасов авиационного топлива 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T17:02+0400
16:24 17.04.2026 (обновлено: 17:02 17.04.2026)
Международное энергетическое агентство заявило, что у Европы осталось всего около шести недель запасов авиационного топлива
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Авиакомпании могут начать отменять европейские рейсы в конце мая из-за нехватки авиационного топлива, и правительствам следует начать подготовку плана на случай, если аэропортам придется нормировать топливо, заявили в пятницу представители консорциума, объединяющего более 300 авиационных компаний.
"К концу мая мы можем начать наблюдать отмены рейсов в Европе из-за нехватки авиационного топлива. Это уже происходит в некоторых частях Азии", – сказал Уилли Уолш, генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта.
"Важно, чтобы у властей были хорошо согласованные и скоординированные планы на случай, если потребуется нормирование".
В четверг Международное энергетическое агентство заявило, что у Европы осталось всего около шести недель запасов авиационного топлива до того, как возникнет нехватка. Уолш в своем заявлении назвал эту оценку "отрезвляющей".
Хотя большая часть мира еще далека от нормирования, тот факт, что авиационная отрасль призывает к разработке плана подготовки к значительной нехватке топлива, демонстрирует суровую реальность, с которой сталкиваются авиакомпании из-за закрытия Ормузского пролива.
Цена на авиационное топливо примерно удвоилась за время войны с Ираном. По данным компании Kpler, около 20% мирового авиационного топлива обычно транспортируется через Ормузский пролив, 69% из которых поставляется в Европу.
Великобритания, Франция и Нидерланды особенно зависят от авиационного топлива из Ближнего Востока.
Хотя Соединенные Штаты в большей степени защищены от перебоев в поставках в регионе, авиационное топливо торгуется на глобальном рынке, и авиакомпании, включая United, уже начали отменять летние рейсы, чтобы компенсировать рост цен.