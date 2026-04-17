Авиакомпании Европы могут начать отменять рейсы к концу мая

Международное энергетическое агентство заявило, что у Европы осталось всего около шести недель запасов авиационного топлива 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T17:02+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Авиакомпании могут начать отменять европейские рейсы в конце мая из-за нехватки авиационного топлива, и правительствам следует начать подготовку плана на случай, если аэропортам придется нормировать топливо, заявили в пятницу представители консорциума, объединяющего более 300 авиационных компаний. "Важно, чтобы у властей были хорошо согласованные и скоординированные планы на случай, если потребуется нормирование". В четверг Международное энергетическое агентство заявило, что у Европы осталось всего около шести недель запасов авиационного топлива до того, как возникнет нехватка. Уолш в своем заявлении назвал эту оценку "отрезвляющей".Хотя большая часть мира еще далека от нормирования, тот факт, что авиационная отрасль призывает к разработке плана подготовки к значительной нехватке топлива, демонстрирует суровую реальность, с которой сталкиваются авиакомпании из-за закрытия Ормузского пролива. Великобритания, Франция и Нидерланды особенно зависят от авиационного топлива из Ближнего Востока.Хотя Соединенные Штаты в большей степени защищены от перебоев в поставках в регионе, авиационное топливо торгуется на глобальном рынке, и авиакомпании, включая United, уже начали отменять летние рейсы, чтобы компенсировать рост цен.

