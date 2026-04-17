https://sputnik-georgia.ru/20260417/chto-my-edim-v-gori-zakryli-rybnoe-predpriyatie-iz-za-grubykh-narusheniy-298169078.html

Что мы едим: в Гори закрыли рыбное предприятие из-за грубых нарушений

2026-04-17T14:54+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

что мы едим?

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/12/276833663_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_b02004ff374a914e9ae76a2f50cb9a45.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производственный процесс на нелегальном рыбном предприятии в городе Гори после выявления критических нарушений. По данным агентства, внеплановая проверка была проведена инспекторами департамента Шида-Картли. В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм. Также было изъято и опечатано 100 килограммов рыбы. Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей строго соблюдать установленные санитарные нормы и требования законодательства при осуществлении своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

