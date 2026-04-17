https://sputnik-georgia.ru/20260417/chto-my-edim-v-gori-zakryli-rybnoe-predpriyatie-iz-za-grubykh-narusheniy-298169078.html
Что мы едим: в Гори закрыли рыбное предприятие из-за грубых нарушений
Что мы едим: в Гори закрыли рыбное предприятие из-за грубых нарушений
Sputnik Грузия
В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм
2026-04-17T14:54+0400
2026-04-17T14:54+0400
2026-04-17T14:54+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/12/276833663_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_b02004ff374a914e9ae76a2f50cb9a45.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производственный процесс на нелегальном рыбном предприятии в городе Гори после выявления критических нарушений. По данным агентства, внеплановая проверка была проведена инспекторами департамента Шида-Картли. В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм. Также было изъято и опечатано 100 килограммов рыбы. Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей строго соблюдать установленные санитарные нормы и требования законодательства при осуществлении своей деятельности.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/12/276833663_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7b9923e199329fb6693d9165b45134b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим: в Гори закрыли рыбное предприятие из-за грубых нарушений
В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производственный процесс на нелегальном рыбном предприятии в городе Гори после выявления критических нарушений.
По данным агентства, внеплановая проверка была проведена инспекторами департамента Шида-Картли. В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм. Также было изъято и опечатано 100 килограммов рыбы.
"В связи с выявленными нарушениями, в соответствии с законодательством Грузии, бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс приостановлен до полного устранения критических несоответствий", – говорится в сообщении агентства.
Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей строго соблюдать установленные санитарные нормы и требования законодательства при осуществлении своей деятельности.