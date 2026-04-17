Что мы едим: в Гори закрыли рыбное предприятие из-за грубых нарушений
Что мы едим: в Гори закрыли рыбное предприятие из-за грубых нарушений
В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T14:54+0400
2026-04-17T14:54+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производственный процесс на нелегальном рыбном предприятии в городе Гори после выявления критических нарушений. По данным агентства, внеплановая проверка была проведена инспекторами департамента Шида-Картли. В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм. Также было изъято и опечатано 100 килограммов рыбы. Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей строго соблюдать установленные санитарные нормы и требования законодательства при осуществлении своей деятельности.
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?

Что мы едим: в Гори закрыли рыбное предприятие из-за грубых нарушений

14:54 17.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer — Рыбный фестиваль на батумском приморском бульваре
Рыбный фестиваль на батумском приморском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производственный процесс на нелегальном рыбном предприятии в городе Гори после выявления критических нарушений.
По данным агентства, внеплановая проверка была проведена инспекторами департамента Шида-Картли. В ходе проверки зафиксированы критические несоответствия, включая грубые нарушения гигиенических норм. Также было изъято и опечатано 100 килограммов рыбы.

"В связи с выявленными нарушениями, в соответствии с законодательством Грузии, бизнес-оператор был оштрафован, а производственный процесс приостановлен до полного устранения критических несоответствий", – говорится в сообщении агентства.

Национальное агентство продовольствия призвало предпринимателей строго соблюдать установленные санитарные нормы и требования законодательства при осуществлении своей деятельности.
