https://sputnik-georgia.ru/20260417/gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-zolotuyu-medal-na-chempionate-evropy-298176034.html

Грузинский дзюдоист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

Sputnik Грузия

2026-04-17T19:35+0400

спорт

грузия

новости

европа

азербайджан

лаша шавдатуашвили

чемпионат европы по дзюдо

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276142282_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_ab6bb6e95979afb302a070c844ce46a2.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили победил в весовой категории до 73 кг на проходящем в Тбилиси чемпионате Европы.В финале он победил Хидаята Гейдарова из Азербайджана и во второй раз стал чемпионом Европы. Как это обычно бывает в финалах, поединок получился очень напряженным и перешел в дополнительное время. Дзюдоисты боролись 10 минут, в результате Гейдаров получил три предупреждения и победу присудили Шавдатуашвили.Грузинский дзюдоист является чемпионом Олимпийских игр, мира и Европы.Ранее в пятницу чемпионом Европы стала Этер Липартелиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, европа, азербайджан, лаша шавдатуашвили, чемпионат европы по дзюдо