https://sputnik-georgia.ru/20260417/gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-zolotuyu-medal-na-chempionate-evropy-298176034.html
Грузинский дзюдоист завоевал золотую медаль на чемпионате Европы
Sputnik Грузия
Ранее в пятницу чемпионом Европы стала Этер Липартелиани 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T19:35+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276142282_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_ab6bb6e95979afb302a070c844ce46a2.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили победил в весовой категории до 73 кг на проходящем в Тбилиси чемпионате Европы.В финале он победил Хидаята Гейдарова из Азербайджана и во второй раз стал чемпионом Европы. Как это обычно бывает в финалах, поединок получился очень напряженным и перешел в дополнительное время. Дзюдоисты боролись 10 минут, в результате Гейдаров получил три предупреждения и победу присудили Шавдатуашвили.Грузинский дзюдоист является чемпионом Олимпийских игр, мира и Европы.Ранее в пятницу чемпионом Европы стала Этер Липартелиани.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276142282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0af3c04cb210324f4cdf17b899d712b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
