https://sputnik-georgia.ru/20260417/gruziya-i-ssha-dogovorilis-o-rasshirenii-obrazovatelnogo-partnerstva-298173722.html

Грузия и США договорились о расширении образовательного партнерства

Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе обсудил в Госдепартаменте США расширение образовательных грантов 17.04.2026

2026-04-17T18:55+0400

общество

грузия

новости

сша

тбилиси

вашингтон

гиви миканадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/11/298173548_0:29:1536:893_1920x0_80_0_0_7aa1fcea27bcb305b8fe5fecfd27d4ac.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Укрепление сотрудничества в сфере образования между Грузией и США и реализацию совместных программ обсудили министр образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе и руководитель Бюро по вопросам образования и культуры Госдепартамента США Даррен Битт. Встреча состоялась в Вашингтоне в рамках рабочего визита главы Минобразования в США. По информации пресс-службы ведомства, Миканадзе ознакомил американскую сторону с текущими реформами в системе образования Грузии и планируемыми инициативами. Отдельно обсуждалась программа Фулбрайта и возможность ее расширения. Отмечалось, что она предоставляет грузинским студентам возможность получить качественное образование и применить полученные знания для развития страны. "Также была подчеркнута важность сотрудничества грузинских и американских университетов и совместных программ двойных дипломов, которые, по словам министра, особенно важны для развития человеческого капитала и рабочей силы в Грузии", – говорится в сообщении пресс-службы. В завершение встречи стороны выразили готовность к углублению партнерства. Во встрече также участвовала посол Грузии в США Тамар Талиашвили. Ранее Миканадзе выступил на Молодежном форуме ECOSOC, организованном Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке. В своей речи он отметил, что правительство Грузии считает приоритетом расширение участия молодежи во всех сферах общественной жизни. Министр также ознакомил участников форума с инициативами, реализуемыми правительством Грузии в последние годы для развития молодежной политики и улучшения предоставляемых услуг. Молодежный форум ECOSOC – это глобальная платформа, объединяющая министров по делам молодежи из разных стран, молодежных делегатов и представителей различных партнерских организаций. Программа мероприятия включает пленарные заседания и тематические рабочие сессии, в рамках которых участники получают возможность обсудить широкий круг вопросов. Тема Молодежного форума 2026 года – "Инновации, единство и преобразования: молодежь прокладывает путь к 2030 году". В форуме приняли участие около 100 министров по делам молодежи, профильных лидеров и молодых делегатов из разных стран.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

