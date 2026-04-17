Грузия и Турция намерены развивать парламентские связи

В рамках 152-й сессии Генеральной Ассамблеи Межпарламентского союза (IPU) Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T22:35+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Дальнейшее развитие парламентских связей и активизацию региональных парламентских форматов обсудили главы парламентом Грузии и Турции в Стамбуле, сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. В рамках 152-й сессии Генеральной Ассамблеи Межпарламентского союза (IPU) Папуашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, которого поблагодарил за успешную организацию мероприятия и теплое гостеприимство. Кроме того, стороны отметили, что Грузию и Турцию связывают многолетние плодотворные отношения сотрудничества и дружба между народами. Также главы законодательных органов двух стран обсудили текущие события в регионе и мире и отметили важность установления мира и стабильности. Председатель турецкого парламента особо отметил вклад Грузии в укрепление регионального мира. 14 апреля в Турции стрельба произошла в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического анатолийского лицея Ахмета Коюнджу. 18-летний нападавший вошел в здание лицея с охотничьим ружьем и открыл беспорядочную стрельбу. Губернатор провинции Шанлыурфы Хасан Шылдак сообщал, что пострадали 16 человек. А 15 апреля четверо погибли и 20 ранены в результате стрельбы в средней школе имени Айсер Чалык в городе Кахраманмараш. Нападавшим был ученик восьмого класса. Согласно имеющейся информации, обвиняемый сначала открыл огонь во дворе у школы, а затем зашел в учебное заведение и продолжил стрельбу. Грузия и Турция Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

