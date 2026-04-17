Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
В Тбилиси 18 апреля осадков не ожидается, а 19-20 апреля снова прогнозируются дождь и ветер 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-18T07:25+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
23:31 17.04.2026 (обновлено: 07:25 18.04.2026)
В Тбилиси 18 апреля осадков не ожидается, а 19-20 апреля снова прогнозируются дождь и ветер
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Относительно теплая и преимущественно сухая погода ожидается в Грузии 18 апреля, а 19-20 апреля снова будет дождливо и ветрено, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, температура воздуха 19 и 20 апреля понизится.
В Тбилиси 18 апреля осадков не ожидается, а 19-20 апреля снова прогнозируются дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +15... +17 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): 18 апреля ожидается погода преимущественно без осадков, а 19-20 апреля прогнозируется дождливая и ветреная погода. Температура воздуха днем 18 апреля составит +20... +22 градуса, а 19-20 апреля опустится до +12... +14 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): 18 апреля ожидается преимущественно ясная погода, а 19-20 апреля снова прогнозируются дожди. Температура воздуха днем 18 апреля составит +23... +25 градусов, а 19-20 апреля опустится до +12... +14 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): ожидается преимущественно ясная погода 18 апреля, а 19-20 апреля снова прогнозируются дожди. Температура воздуха днем 18 апреля составит +19... +21 градус, а 19-20 апреля опустится до +11... +13 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): 18 апреля ожидается преимущественно ясная погода, а 19-20 апреля – дожди. Температура воздуха днем 18 апреля составит +15... +17 градусов, а 19-20 апреля опустится до +8... +10 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): погода будет преимущественно ясной 18 апреля, а следующие два дня – дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +16... +18 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): 18 апреля ожидается погода преимущественно без осадков, а 19-20 апреля – снова дождливая и ветреная. Дневная температура воздуха составит +16... +18 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): 18 апреля ожидается преимущественно ясная погода, а 19-20 апреля – дождливая и ветреная. Дневная температура воздуха составит +14... +16 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): ожидается погода без осадков 18 апреля, а 19-20 апреля – дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +7... +9 градусов.