Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

В Тбилиси 18 апреля осадков не ожидается, а 19-20 апреля снова прогнозируются дождь и ветер 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Относительно теплая и преимущественно сухая погода ожидается в Грузии 18 апреля, а 19-20 апреля снова будет дождливо и ветрено, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, температура воздуха 19 и 20 апреля понизится. В Тбилиси 18 апреля осадков не ожидается, а 19-20 апреля снова прогнозируются дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +15... +17 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): 18 апреля ожидается погода преимущественно без осадков, а 19-20 апреля прогнозируется дождливая и ветреная погода. Температура воздуха днем 18 апреля составит +20... +22 градуса, а 19-20 апреля опустится до +12... +14 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): 18 апреля ожидается преимущественно ясная погода, а 19-20 апреля снова прогнозируются дожди. Температура воздуха днем 18 апреля составит +23... +25 градусов, а 19-20 апреля опустится до +12... +14 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): ожидается преимущественно ясная погода 18 апреля, а 19-20 апреля снова прогнозируются дожди. Температура воздуха днем 18 апреля составит +19... +21 градус, а 19-20 апреля опустится до +11... +13 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро): 18 апреля ожидается преимущественно ясная погода, а 19-20 апреля – дожди. Температура воздуха днем 18 апреля составит +15... +17 градусов, а 19-20 апреля опустится до +8... +10 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори): погода будет преимущественно ясной 18 апреля, а следующие два дня – дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +16... +18 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): 18 апреля ожидается погода преимущественно без осадков, а 19-20 апреля – снова дождливая и ветреная. Дневная температура воздуха составит +16... +18 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): 18 апреля ожидается преимущественно ясная погода, а 19-20 апреля – дождливая и ветреная. Дневная температура воздуха составит +14... +16 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): ожидается погода без осадков 18 апреля, а 19-20 апреля – дождь и ветер. Температура воздуха днем составит +7... +9 градусов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии