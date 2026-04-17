Какой сегодня церковный праздник: 17 апреля 2026
По православному церковному календарю 17 апреля отмечают день памяти мученицы Фервуфы и других, а также преподобных Зосимы и Иосифа
01:01 17.04.2026
По православному церковному календарю 17 апреля отмечают день памяти мученицы Фервуфы и других, а также преподобных Зосимы и Иосифа
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Фервуфа и другие

По церковному календарю 17 апреля поминают мучениц Фервуфу и ее сестру, имя которой осталось неизвестным, живших в IV веке в Персии.
Девушки, происходившие из благородной и благочестивой семьи, родной брат которых – епископ Селевкийский Симеон – был казнен царем Сапором во время гонений на христиан, находились в услужении у царицы.
Фервуфа была необычайно красивой, и царица предложила ей заключить выгодный брак. Девушка отказалась, пояснив, что дала обет девства для служения Богу. Когда царица заболела и ее лечением занимались языческие жрецы, то один из волхвов, сраженный красотой девушки, стал склонять ее к замужеству.
Отказ девушки оскорбил жреца, и он донес царю, что его супругу по злому умыслу отравили Фервуфа, ее сестра и служанка. Всех троих судили и пытали, а когда они отказались отречься от своей веры, то их казнили. Тела мучениц христиане тайно похоронили.

Иосиф Песнописец

По церковному календарю 17 апреля поминают преподобного Иосифа Песнописеца.
Родился будущий святой на Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители Плотин и Агафия переселились в Пелопоннес, спасаясь от варварского нашествия. Иосиф в 15-летнем возрасте ушел в Фессалоники, где поступил в обитель.
Иосиф, который пользовался в обители всеобщей любовью за благочестие, кротость и трудолюбие, был посвящен впоследствии в сан пресвитера. О достоинствах святого высоко отзывались во всех монастырях, где он подвизался в течение жизни.
Преподобный не раз подвергался гонениям за почитание святых икон. Шесть лет он провел в темнице при императоре Льве Армянине (813-820) и одиннадцать – в изгнании в Херсоне при императоре Феофиле (829-842) во время возобновления иконоборческой ереси.
В 842 году, после восстановления почитания святых икон, Иосифа поставили сосудохранителем в Софийском соборе в Константинополе, но вскоре вновь сослали за обличение брата царицы Варды в незаконном сожительстве.
В прежней должности преподобного восстановил патриарх Фотий (857-867, 877-886) и назначил Иосифа духовником всего константинопольского клира.
Преподобный, который обладал удивительным поэтическим и музыкальным талантом, а также мудростью и несокрушимой верой, после подвижнических трудов и мученических страданий посвятил себя целиком составлению богослужебных песнопений.
Он сочинил около 300 канонов – больше, чем кто-либо из церковных песнописцев.

Зосима Палестинский

По церковному календарю 17 апреля поминают преподобного Зосиму Палестинского – иеромонаха, отшельника, который жил в VI веке.
Еще ребенком будущий святой был отдан в одну из палестинских обителей, где, прожив более полувека, весьма прославился мудростью и добродетелями.
Однажды, когда у преподобного возникла мысль, что он уже достиг духовного совершенства, и нет никого, кто мог бы научить его чему-либо новому в монашеской жизни, ему явился ангел и велел отправляться в Предтеченский монастырь на берег Иордана.
Монахи, которые в этой обители жили в большой строгости и постоянном молчании, уходили на время Великого поста в пустыню, где пребывали в одиночестве и молитве. Последовав их примеру, святой Зосима вместе с тем желал найти более опытного пустынника.
Через 20 дней Зосима повстречал преподобную Марию Египетскую, прожившую в пустыне около полувека. История пустынницы поразила преподобного, и он по просьбе Марии через год причастил ее святых Таин на берегу реки Иордан.
Еще через год преподобный нашел ее уже усопшей. С помощью льва, который по приказу старца вырыл могилу, он похоронил святую Марию и воздал хвалу Господу за то, что удостоился узнать человека, достигшего совершенства в монашеской жизни через покаяние и подвиги.
Преподобный Зосима скончался в глубокой старости. Ему было примерно 100 лет.

Именины

По церковному календарю 17 апреля именины отмечают Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Иван, Зосима, Никита, Николай, Никифор, Федор и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
