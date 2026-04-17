Какой сегодня церковный праздник: 17 апреля 2026

По православному церковному календарю 17 апреля отмечают день памяти мученицы Фервуфы и других, а также преподобных Зосимы и Иосифа 17.04.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Фервуфа и другиеПо церковному календарю 17 апреля поминают мучениц Фервуфу и ее сестру, имя которой осталось неизвестным, живших в IV веке в Персии.Девушки, происходившие из благородной и благочестивой семьи, родной брат которых – епископ Селевкийский Симеон – был казнен царем Сапором во время гонений на христиан, находились в услужении у царицы.Фервуфа была необычайно красивой, и царица предложила ей заключить выгодный брак. Девушка отказалась, пояснив, что дала обет девства для служения Богу. Когда царица заболела и ее лечением занимались языческие жрецы, то один из волхвов, сраженный красотой девушки, стал склонять ее к замужеству.Отказ девушки оскорбил жреца, и он донес царю, что его супругу по злому умыслу отравили Фервуфа, ее сестра и служанка. Всех троих судили и пытали, а когда они отказались отречься от своей веры, то их казнили. Тела мучениц христиане тайно похоронили.Иосиф ПеснописецПо церковному календарю 17 апреля поминают преподобного Иосифа Песнописеца.Родился будущий святой на Сицилии в благочестивой христианской семье. Родители Плотин и Агафия переселились в Пелопоннес, спасаясь от варварского нашествия. Иосиф в 15-летнем возрасте ушел в Фессалоники, где поступил в обитель.Иосиф, который пользовался в обители всеобщей любовью за благочестие, кротость и трудолюбие, был посвящен впоследствии в сан пресвитера. О достоинствах святого высоко отзывались во всех монастырях, где он подвизался в течение жизни.Преподобный не раз подвергался гонениям за почитание святых икон. Шесть лет он провел в темнице при императоре Льве Армянине (813-820) и одиннадцать – в изгнании в Херсоне при императоре Феофиле (829-842) во время возобновления иконоборческой ереси.В 842 году, после восстановления почитания святых икон, Иосифа поставили сосудохранителем в Софийском соборе в Константинополе, но вскоре вновь сослали за обличение брата царицы Варды в незаконном сожительстве.В прежней должности преподобного восстановил патриарх Фотий (857-867, 877-886) и назначил Иосифа духовником всего константинопольского клира.Преподобный, который обладал удивительным поэтическим и музыкальным талантом, а также мудростью и несокрушимой верой, после подвижнических трудов и мученических страданий посвятил себя целиком составлению богослужебных песнопений.Он сочинил около 300 канонов – больше, чем кто-либо из церковных песнописцев.Зосима ПалестинскийПо церковному календарю 17 апреля поминают преподобного Зосиму Палестинского – иеромонаха, отшельника, который жил в VI веке.Еще ребенком будущий святой был отдан в одну из палестинских обителей, где, прожив более полувека, весьма прославился мудростью и добродетелями.Однажды, когда у преподобного возникла мысль, что он уже достиг духовного совершенства, и нет никого, кто мог бы научить его чему-либо новому в монашеской жизни, ему явился ангел и велел отправляться в Предтеченский монастырь на берег Иордана.Монахи, которые в этой обители жили в большой строгости и постоянном молчании, уходили на время Великого поста в пустыню, где пребывали в одиночестве и молитве. Последовав их примеру, святой Зосима вместе с тем желал найти более опытного пустынника.Через 20 дней Зосима повстречал преподобную Марию Египетскую, прожившую в пустыне около полувека. История пустынницы поразила преподобного, и он по просьбе Марии через год причастил ее святых Таин на берегу реки Иордан.Еще через год преподобный нашел ее уже усопшей. С помощью льва, который по приказу старца вырыл могилу, он похоронил святую Марию и воздал хвалу Господу за то, что удостоился узнать человека, достигшего совершенства в монашеской жизни через покаяние и подвиги.Преподобный Зосима скончался в глубокой старости. Ему было примерно 100 лет.ИмениныПо церковному календарю 17 апреля именины отмечают Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Иван, Зосима, Никита, Николай, Никифор, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

