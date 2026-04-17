Липартелиани стала чемпионкой Европы по дзюдо

Липартелиани добавила европейское золото к своему титулу чемпионки мира 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T16:56+0400

2026-04-17T18:48+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани (до 57 кг) одержала победу над представительницей Израиля Тимной Нельсон Леви в финале чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Тбилиси.В начале поединка грузинская дзюдоистка не смогла провести бросок и проигрывала со счетом 0:1 до последних секунд, однако за 15 секунд до конца Этер Липартелиани победила соперницу иппоном, добавив европейское золото к своему титулу чемпионки мира.Она стала первой грузинской дзюдоисткой, выигравшей чемпионат Европы.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

