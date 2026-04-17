https://sputnik-georgia.ru/20260417/liparteliani-stala-chempionkoy-evropy-po-dzyudo-298175032.html
Липартелиани стала чемпионкой Европы по дзюдо
Sputnik Грузия
Липартелиани добавила европейское золото к своему титулу чемпионки мира 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T18:48+0400
спорт
новости
грузия
тбилиси
чемпионат европы по дзюдо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1f/296465809_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_771f80defcb3086b82718c4b18a35a16.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1f/296465809_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_a2c342f5ba32d080f8b532c7963673a4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
16:56 17.04.2026 (обновлено: 18:48 17.04.2026)
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани (до 57 кг) одержала победу над представительницей Израиля Тимной Нельсон Леви в финале чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Тбилиси.
В начале поединка грузинская дзюдоистка не смогла провести бросок и проигрывала со счетом 0:1 до последних секунд, однако за 15 секунд до конца Этер Липартелиани победила соперницу иппоном, добавив европейское золото к своему титулу чемпионки мира.
Она стала первой грузинской дзюдоисткой, выигравшей чемпионат Европы.