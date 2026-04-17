Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка

По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года лидером являются США 17.04.2026

2026-04-17T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2026 года вырос на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 898,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-марте 2026 года из России перечислено 107,7 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в первом квартале 2026 года поступило денежных переводов на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в марте вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2026 года снизились на 9,8% по сравнению с мартом 2025 года и составили 320,6 миллиона долларов.В марте из России перечислено 38,2 миллиона долларов – 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2026 года поступило денежных переводов на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 36,7 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За три месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 100,9 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

