Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года лидером являются США 17.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2026 года вырос на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 898,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-марте 2026 года из России перечислено 107,7 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в первом квартале 2026 года поступило денежных переводов на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в марте вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2026 года снизились на 9,8% по сравнению с мартом 2025 года и составили 320,6 миллиона долларов.В марте из России перечислено 38,2 миллиона долларов – 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2026 года поступило денежных переводов на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 36,7 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За три месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 100,9 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2026 года вырос на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 898,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
167,3
11,8
Италия
161,4
14,4
Россия
107,7
15,1
Израиль
77,0
14,1
Германия
76,8
20,0
В январе-марте 2026 года из России перечислено 107,7 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в первом квартале 2026 года поступило денежных переводов на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.
Перечисления из России в марте выросли
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2026 года снизились на 9,8% по сравнению с мартом 2025 года и составили 320,6 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
61,0
10,9
Италия
55,3
9,6
Россия
38,2
0,9
Германия
28,3
16,4
Греция
26,9
10,0
В марте из России перечислено 38,2 миллиона долларов – 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2026 года поступило денежных переводов на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В марте из Грузии за границу перевели 36,7 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За три месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 100,9 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем за тот же период 2025 года.