Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года лидером являются США 17.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2026 года вырос на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 898,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-марте 2026 года из России перечислено 107,7 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в первом квартале 2026 года поступило денежных переводов на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в марте вырослиДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2026 года снизились на 9,8% по сравнению с мартом 2025 года и составили 320,6 миллиона долларов.В марте из России перечислено 38,2 миллиона долларов – 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2026 года поступило денежных переводов на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 36,7 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За три месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 100,9 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем за тот же период 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии

Объем денежных переводов в Грузию продолжает расти – данные Нацбанка

09:01 17.04.2026
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Денежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2026
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2026 года вырос на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 898,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2026 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

167,3

11,8

Италия

161,4

14,4

Россия

107,7

15,1

Израиль

77,0

14,1

Германия

76,8

20,0

В январе-марте 2026 года из России перечислено 107,7 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в первом квартале 2026 года поступило денежных переводов на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.

Перечисления из России в марте выросли

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2026 года снизились на 9,8% по сравнению с мартом 2025 года и составили 320,6 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2026 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

61,0

10,9

Италия

55,3

9,6

Россия

38,2

0,9

Германия

28,3

16,4

Греция

26,9

10,0

В марте из России перечислено 38,2 миллиона долларов – 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2026 года поступило денежных переводов на 0,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В марте из Грузии за границу перевели 36,7 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За три месяца 2026 года из Грузии за границу перевели 100,9 миллиона долларов, что на 13,2% больше, чем за тот же период 2025 года.
