Педагоги в Грузии впервые смогут сдать экзамены по трем предметам

Революционное решение Минобразования обещает покончить с монопредметной бюрократией и ускорить карьерный рост учителей 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T17:57+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Педагоги и лица, желающие стать учителями в Грузии, впервые могут вместо экзамена по одному предмету одновременно зарегистрироваться и сдать экзамены не более чем по трем предметам, сообщает министерство образования, науки и молодежи Грузии. Согласно решению Минобразования, впервые, начиная с 2026 года, учителя и будущие учителя смогут одновременно регистрироваться и сдавать экзамены не более чем по трем предметам, а также экзамены для старших спецпедагогов и экзамены по базовым профессиональным навыкам вместо сдачи экзамена по одному предмету. Цель – системное повышение предметной компетентности учителя. В результате подтверждение предметной компетентности обеспечивает повышение качества преподавания, создавая справедливую и качественную образовательную среду. Преподаватели и желающие стать учителями могут зарегистрироваться в электронном виде с 10:00 20 апреля до 18:00 6 мая на сайте Национального центра оценки и экзаменов – online.naec.ge. Кандидатам следует учитывать, что они не могут выбирать предметы, содержание тестовых заданий которых является идентичным (в том числе, если тестовые задания по предмету переведены на иностранный язык). В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В стране проходит масштабная реформа образования. Она включает пять направлений – это дошкольное образование, среднее образование, профессиональное образование, высшее образование и наука. Одной из главных задач и вызовов для ведомства также является повысить престиж профессии педагога и заинтересовать этой сферой как можно больше молодых людей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

