Песков: вовлеченность ряда европейских стран в украинский конфликт растет
Филиалы "украинских" компаний-производителей беспилотников расположены в восьми европейских странах 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T18:26+0400
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Вовлеченность ряда европейских стран в украинский конфликт растет, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Минобороны России предоставило данные о том, что филиалы "украинских" компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Представитель Кремля прокомментировал эту информацию."Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины", – сказал Песков.Он обратил внимание, что позиция России по этому поводу изложена в соответствующем заявлении министерства обороны.Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикация мест производства дронов для Украины в Европе – это фактический реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.Адреса известны МосквеСогласно данным МО России, в немецком Мюнхене находятся сразу два филиала украинских компаний, в Великобритании – три аналогичных предприятия: два – в Лондоне, и один – в Лестере.Что касается прибалтийских стран, то в Латвии производство по выпуску беспилотников для киевского режима расположено в Риге, а в Литве – в Вильнюсе.Помимо этого два предприятия, производящих дроны для ВСУ, действуют в Польше – в Малеце и Стануве, еще две компании расположены в Нидерландах в городе Хенгело. Одно предприятие находится в датском Стевринге, еще одно – в чешской столице.В Минобороны указали также шесть стран, в которых размещены предприятия, где производятся комплектующие для украинских беспилотников.В ведомстве при этом предупредили, что реализация заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА приведет к непредсказуемым последствиям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
