Почему Грузия закрыла небо над курортом Абастумани
Почему Грузия закрыла небо над курортом Абастумани
Ради борьбы за "кристальное" небо и восстановления славы туберкулезной здравницы XIX века над поселком установили зону ограниченного доступа 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T12:52+0400
Почему Грузия закрыла небо над курортом Абастумани

© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый купол и телескоп установлены в астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети)
Ради борьбы за "кристальное" небо и восстановления славы туберкулезной здравницы XIX века над поселком установили зону ограниченного доступа
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Введение зоны ограниченного доступа в воздушном пространстве Грузии, с одной стороны, будет способствовать дальнейшему укреплению туристического потенциала Абастумани и позиционированию его как курорта, а с другой, станет важным фактором для полноценной работы уникальной обсерватории, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани.
С 16 апреля правительство Грузии ввело новый режим использования воздушного пространства над Абастумани – авиасообщение ограничивается радиусом примерно в 52 километра. В постановлении правительства отмечается, что решение связано с обеспечением атмосферной прозрачности для астрономических наблюдений. В Абастумани находится Национальная астрофизическая обсерватория, построенная в 1932 году.
Как заявила Иоселиани, изменения служат целям научной обсерватории, которая является приоритетной для страны, с целью минимизации вероятности образования конденсационных следов и, соответственно, защиты качества астрономических наблюдений.
По ее словам, астрофизическая обсерватория является важным научным объектом, и ее эффективное функционирование напрямую зависит от сохранения условий окружающей среды.
"В соответствии с мировыми тенденциями в сфере туризма, в настоящее время во всем мире существует очень высокий спрос на экологически здоровую, спокойную окружающую среду и, соответственно, на курорты, предлагающие посетителям именно такую ​​среду. Абастумани полностью отвечает этим требованиям, что делает его еще более ценным туристическим местом", – заявила Иоселиани.
Как подчеркнула Иоселиани, Абастумани – один из самых выдающихся курортов Грузии, в котором, по ее мнению, помимо рекреационных и медицинских ресурсов, важную роль играет его научное значение, и все это вместе создает уникальную атмосферу.
По словам замминистра, высокая ценность курорта Абастумани обеспечивается сочетанием нескольких факторов: его климатическим и бальнеологическим потенциалом, минеральными водами, а также близостью к национальному парку Боржоми-Харагаули. По мнению Иоселиани, исходя из этих обстоятельств, дальнейшее комплексное развитие курорта является важным приоритетом.
"Мы активно работаем над достижением этой цели – процесс стратегического планирования направлен на долгосрочное и сбалансированное развитие курорта, что позволит еще больше повысить его конкурентоспособность", – отметила Иоселиани.

История курорта

Курорт Абастумани основан в середине XIX века.
Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря.
Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких.
Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.
