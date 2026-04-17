Почему Грузия закрыла небо над курортом Абастумани
Ради борьбы за "кристальное" небо и восстановления славы туберкулезной здравницы XIX века над поселком установили зону ограниченного доступа 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T12:52+0400
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Введение зоны ограниченного доступа в воздушном пространстве Грузии, с одной стороны, будет способствовать дальнейшему укреплению туристического потенциала Абастумани и позиционированию его как курорта, а с другой, станет важным фактором для полноценной работы уникальной обсерватории, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани.С 16 апреля правительство Грузии ввело новый режим использования воздушного пространства над Абастумани – авиасообщение ограничивается радиусом примерно в 52 километра. В постановлении правительства отмечается, что решение связано с обеспечением атмосферной прозрачности для астрономических наблюдений. В Абастумани находится Национальная астрофизическая обсерватория, построенная в 1932 году. Как заявила Иоселиани, изменения служат целям научной обсерватории, которая является приоритетной для страны, с целью минимизации вероятности образования конденсационных следов и, соответственно, защиты качества астрономических наблюдений. По ее словам, астрофизическая обсерватория является важным научным объектом, и ее эффективное функционирование напрямую зависит от сохранения условий окружающей среды. "В соответствии с мировыми тенденциями в сфере туризма, в настоящее время во всем мире существует очень высокий спрос на экологически здоровую, спокойную окружающую среду и, соответственно, на курорты, предлагающие посетителям именно такую среду. Абастумани полностью отвечает этим требованиям, что делает его еще более ценным туристическим местом", – заявила Иоселиани. Как подчеркнула Иоселиани, Абастумани – один из самых выдающихся курортов Грузии, в котором, по ее мнению, помимо рекреационных и медицинских ресурсов, важную роль играет его научное значение, и все это вместе создает уникальную атмосферу. По словам замминистра, высокая ценность курорта Абастумани обеспечивается сочетанием нескольких факторов: его климатическим и бальнеологическим потенциалом, минеральными водами, а также близостью к национальному парку Боржоми-Харагаули. По мнению Иоселиани, исходя из этих обстоятельств, дальнейшее комплексное развитие курорта является важным приоритетом. "Мы активно работаем над достижением этой цели – процесс стратегического планирования направлен на долгосрочное и сбалансированное развитие курорта, что позволит еще больше повысить его конкурентоспособность", – отметила Иоселиани. История курорта Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря. Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких. Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.
