Премьер Грузии едет в Анталью: выступление на форуме лидеров и встреча с Эрдоганом

Цель Анталийского дипломатического форума – укрепление сотрудничества между странами для преодоления глобальных вызовов 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T10:50+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии выступит на панельной сессии лидеров Анталийского дипломатического форума, а также проведет двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Пятый Анталийский дипломатический форум пройдет 17-19 апреля 2026 года в Турции под девизом "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностью". Организаторы заявляют, что в центре обсуждения окажутся геополитическая напряженность, изменение баланса сил, кризис многосторонних механизмов и поиск более устойчивой модели международного взаимодействия. Форум традиционно соберет лидеров государств, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества."Грузинская делегация во главе с премьер-министром примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. У премьер-министра будет возможность выступить на панели лидеров. Также запланированы панельные дискуссии, делегация примет участие в церемонии открытия", – заявил Жоржолиани. Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе переговоры с президентом Турции. По словам главы администрации, цель Анталийского дипломатического форума – укрепление сотрудничества между странами для преодоления глобальных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются как регион, так и весь мир.

