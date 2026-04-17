Шарики с сюрпризом: в Грузии задержали двух гражданок Украины с метадоном

Полиция задержала 26-летних иностранок с особо крупной партией наркотиков, расфасованных в разноцветную упаковку 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух граждан Украины по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в крупных и особо крупных размерах, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Задержаны две женщины, обе в возрасте 26 лет. На кадрах, распространенных МВД, видно, что наркотические вещества были расфасованы в разноцветные шарики. По информации ведомства, в ходе личных обысков и обысков временных жилых помещений обвиняемых, а также в рамках следственного эксперимента из указанных ими мест в качестве вещественных доказательств было изъято наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере. Также были изъяты материалы, необходимые для его фасовки. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

