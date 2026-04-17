https://sputnik-georgia.ru/20260417/shariki-s-syurprizom-v-gruzii-zaderzhali-dvukh-grazhdanok-ukrainy-s-metadonom-298171331.html
Шарики с сюрпризом: в Грузии задержали двух гражданок Украины с метадоном
Sputnik Грузия
Полиция задержала 26-летних иностранок с особо крупной партией наркотиков, расфасованных в разноцветную упаковку 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T15:55+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух граждан Украины по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств в крупных и особо крупных размерах, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Задержаны две женщины, обе в возрасте 26 лет. На кадрах, распространенных МВД, видно, что наркотические вещества были расфасованы в разноцветные шарики. По информации ведомства, в ходе личных обысков и обысков временных жилых помещений обвиняемых, а также в рамках следственного эксперимента из указанных ими мест в качестве вещественных доказательств было изъято наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере. Также были изъяты материалы, необходимые для его фасовки. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_133:0:2358:1669_1920x0_80_0_0_23d08ff5155e2f10a8864923a58ea556.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
