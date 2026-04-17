В Грузии заявили о внешнем влиянии через "кураторов" революционных сценариев
Власти Грузии утверждают, что в стране по "учебникам Аккермана" готовится шестая попытка силового захвата власти, за которой стоят иностранные кураторы 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T13:53+0400
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Внешнее влияние и вмешательство в дела других стран являются одной из главных угроз миру и стабильности, и власти Грузии не позволят реализовывать в стране революционные планы извне, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По информации телеканала "Имеди", революционный сценарий для грузинской оппозиции на этот раз якобы разрабатывает один из лидеров "Пражского центра гражданского общества" Игорь Блажевич. Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии, по данным СМИ, располагает информацией о планируемых и находящихся в подготовке беспорядках в стране, в том числе на основе данных иностранных партнеров, и осуществляет соответствующее правовое реагирование.
"Если это соответствует действительности, и, к сожалению, опыт прошлого показывает, что подобные случаи не оторваны от реальности, это еще раз подтвердило бы, что является самым большим злом современности – тихое, якобы ненасильственное и одновременно самое коварное посягательство на суверенитет, когда извне пытаются вмешиваться в жизнь другого народа и другого общества", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, он намерен дополнительно изучить этот вопрос и надеется, что новое руководство Чехии выяснит, стоит ли за этим государственное финансирование.
"Мы никому не позволим реализовать свои извращенные революционные планы в Грузии, пусть устраивают сколько угодно революций и переворотов у себя в стране", – заявил Папуашвили.
Он добавил, что внешнее вмешательство в дела Грузии в прошлом уже наносило стране ущерб, и призвал "оставить Грузию в покое".
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани напомнил, что в последние годы в стране уже было пять попыток реализации революционных сценариев, которые, по его словам, пытались осуществить по "учебнику" основателя Международного центра ненасильственных конфликтов (ICNC) Питера Аккермана. Он отметил, что на фоне сообщений о новых тренингах подобная информация заслуживает внимания.
"Я никому не советую думать о смене власти в Грузии революционным путем, но если кому-то это все же придет в голову, службы государственной безопасности отреагируют соответствующим образом", – отметил Кахиани.
В свою очередь, депутат Леван Махашвили заявил, что в прошлом оппоненты власти не делали выводов из своих действий и в итоге терпели политическое поражение. По его словам, аналогичный исход ожидает их и сейчас.
"Сегодня в обществе нет запроса на революционные сценарии, и все, кто попытаются их реализовать, получат соответствующий ответ", – отметил Махашвили.
По данным СМИ, Блажевич активно поддерживает протестные акции в Грузии в социальных сетях, критикует законодательные инициативы парламента, включая закон "О прозрачности иностранного влияния", а в 2025 году участвовал в мероприятии вместе с экс-министром обороны Тиной Хидашели и экс-министром образования Гией Нодия в качестве модератора, где обсуждались санкции, сопротивление и смена власти.
По информации телеканала "Имеди", Игорь Блажевич в последние дни провел очередной тренинг для представителей оппозиции, а всего подобных обучающих встреч, по имеющимся данным, было более десяти.