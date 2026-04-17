Южный Кавказ и новая политика: заявление премьера Грузии на форуме в Турции

Анталийский дипломатический форум проходит в Турции под девизом "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностью"

2026-04-17T14:15+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Страны Южного Кавказа сегодня больше ориентированы на дипломатические решения и укрепление сотрудничества, что способствует не только региональной стабильности, но и благосостоянию населения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Заявление глава грузинского правительства сделал, выступая на панельной дискуссии Анталийского дипломатического форума. Мероприятие проходит под девизом "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностью". Глава правительства назвал это хорошим примером и выразил мнение, что все страны мира должны пройти этот путь. "Мы должны строить мосты вместо того, чтобы их сжигать – это должно быть общим подходом. В таком случае роль дипломатии станет гораздо, гораздо сильнее", – заявил Кобахидзе. По его словам, дипломатия была главным инструментом защиты суверенитета, независимости и национальных интересов Грузии, а также одной из причин сохранения мира и стабильности в стране. "Все страны должны быть ориентированы на дипломатическое решение своих проблем, однако, к сожалению, в настоящее время грубые политические интересы доминируют над дипломатией. Такова общая ситуация в мире, и это должно измениться", – отметил Кобахидзе. Кобахидзе подчеркнул, что на протяжении веков Грузия находилась в сложной геополитической среде, однако сумела сохранить государственность, тогда как многие империи в регионе прекратили существование. Он добавил, что после восстановления независимости в 1990-х годах страна допустила ряд ошибок, которые могли быть связаны с недостатком прагматизма и дипломатичности. Пятый Анталийский дипломатический форум проходит 17-19 апреля 2026 года в Турции под девизом "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностью". Организаторы заявляют, что в центре обсуждения будут геополитическая напряженность, изменение баланса сил, кризис многосторонних механизмов и поиск более устойчивой модели международного взаимодействия. Форум традиционно собрал лидеров государств, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

