Глава МВД Грузии принимает участие в международном форуме в Самарканде
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaМинистр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в Узбекистане
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Подписаться
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе отправился в Узбекистан, где примет участие в Международном форуме, организованном управлением ООН по наркотикам.
На форуме "Борьба с транснациональными наркотическими угрозами, направленными против общественного здоровья и безопасности" будут рассмотрены существующие вызовы и новые тенденции в проблематике незаконного оборота наркотиков.
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в Узбекистане
Кроме того, Геладзе в рамках визита в Узбекистан встретится с узбекским коллегой Азизом Ташпулатовым и подпишет соглашение о сотрудничестве между странами в правоохранительной сфере.
В форуме примут участие руководители соответствующих ведомств стран, эксперты области и представители международных и региональных организаций, в том числе ОБСЕ, Управления ООН по наркотикам и преступности, ВОЗ, Интерпола, Европола, Всемирной таможенной организации и Международного комитета по контролю за наркотиками.
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в Узбекистане
Проведение Форума в партнерстве с УНП ООН обусловлено ведущей координирующей ролью организации в системе ООН по противодействию мировой наркотической проблеме, а также ее признанным экспертным и аналитическим потенциалом в сфере общественного здравоохранения, безопасности и устойчивого развития.
Самаркандский форум проводится впервые и в будущем будет высокоуровневой международной площадкой для обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по противодействию транснациональным наркотическим угрозам, с участием представителей государств, международных и региональных организаций, экспертного и академического сообщества.