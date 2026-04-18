Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260418/glava-mvd-gruzii-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-v-samarkande-298185409.html
Глава МВД Грузии принимает участие в международном форуме в Самарканде
Sputnik Грузия
18.04.2026, Sputnik Грузия
грузия
новости
узбекистан
оон
обсе
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/12/298184675_0:10:1601:910_1920x0_80_0_0_0528a4416d9db70c159c1aa318d1eefa.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе отправился в Узбекистан, где примет участие в Международном форуме, организованном управлением ООН по наркотикам. На форуме "Борьба с транснациональными наркотическими угрозами, направленными против общественного здоровья и безопасности" будут рассмотрены существующие вызовы и новые тенденции в проблематике незаконного оборота наркотиков. Кроме того, Геладзе в рамках визита в Узбекистан встретится с узбекским коллегой Азизом Ташпулатовым и подпишет соглашение о сотрудничестве между странами в правоохранительной сфере. В форуме примут участие руководители соответствующих ведомств стран, эксперты области и представители международных и региональных организаций, в том числе ОБСЕ, Управления ООН по наркотикам и преступности, ВОЗ, Интерпола, Европола, Всемирной таможенной организации и Международного комитета по контролю за наркотиками. Проведение Форума в партнерстве с УНП ООН обусловлено ведущей координирующей ролью организации в системе ООН по противодействию мировой наркотической проблеме, а также ее признанным экспертным и аналитическим потенциалом в сфере общественного здравоохранения, безопасности и устойчивого развития. Самаркандский форум проводится впервые и в будущем будет высокоуровневой международной площадкой для обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по противодействию транснациональным наркотическим угрозам, с участием представителей государств, международных и региональных организаций, экспертного и академического сообщества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/12/298184675_0:0:1601:1201_1920x0_80_0_0_960fb6d44c5303fc39f4cd591bd44d57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, узбекистан, оон, обсе, мвд грузии
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaМинистр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в Узбекистане
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в Узбекистане - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2026
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Подписаться
Самаркандский форум проводится впервые и в будущем станет высокоуровневой международной площадкой для обмена мнениями и выработки практических рекомендаций по противодействию транснациональным наркотическим угрозам
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0