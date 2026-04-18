Грузинская народная песня покорила Словакию

Грузинская народная песня оказалась убедительным выбором публики 18.04.2026

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Ансамбль "Ахали Бана" с песней "Надури" из грузинского вокального телешоу "Халхури" ("Народный") стал победителем в номинации "Выбор аудитории" на Международном фестивале народной музыки Svetozár Stračina Grand Prix в Словакии. Это первый раз в истории фестиваля, когда победителя в данной категории определяло голосование зрителей, и грузинская народная песня оказалась убедительным выбором публики.Фестиваль прошел 14-16 апреля в Словакии при организации Словацкого телевидения и радио совместно с Европейским вещательным союзом. В этом году на суд международного жюри и аудитории было представлено 30 записей из 14 стран. Приз от имени Грузии получил посол страны в Словакии Константин Квачкадзе.Первый канал Грузии привез на фестиваль сразу несколько работ: "Чакруло" в исполнении Габриэла Бодавели, Сандро Гургенадзе и ансамбля "Шавнабада" из детского музыкального проекта "Ранина", "Надури" из проекта "Халхури" и "Чемо вардо" в исполнении Васо Корниенко из проекта "Акустика".Генеральный директор канала Тинатин Бердзенишвили подчеркнула, что фольклор – одно из приоритетных направлений в работе телеканала, архив которого хранит уникальные старинные записи народных песен.Это уже не первая победа Грузии на данном фестивале: в 2023 году "Хасанбегура" получила специальный приз как лучшая запись народной музыки.

