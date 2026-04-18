https://sputnik-georgia.ru/20260418/gruziya-deystvuet-tolko-v-svoikh-interesakh--papuashvili-otvetil-predstavitelyu-mid-rf-298185911.html
Грузия действует только в своих интересах – Папуашвили ответил представителю МИД РФ
Sputnik Грузия
Ранее Захарова заявила, что вступление Грузии в ЕС и присоединение к антироссийским санкциям Брюсселя нанесет тяжелый удар по туриндустрии кавказской... 18.04.2026, Sputnik Грузия
политика
грузия
новости
брюссель
тбилиси
шалва папуашвили
мария захарова
мид россии
снг
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76e8e92bbf67ce543e1c324aa7bd0907.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Власти Грузии действуют исключительно в интересах грузинского народа и не обращают внимания на то, кто и как их оценивает, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Захарова заявила, что вступление Грузии в ЕС и присоединение к антироссийским санкциям Брюсселя нанесет тяжелый удар по туристической индустрии кавказской республики и лишит ее преференций в торговле с Россией и странами СНГ. "В условиях нашей 35-летней независимости мы привыкли к тому, что те, кто следовал чужим оценкам, ничего хорошего не принес Грузии. С тех пор, как "Грузинская мечта" находится у власти, именно потому что она не слушает и не следует чужим заявлениям, слушая только грузинский народ и следуя его интересам, у нас есть период 14-летнего беспрерывного мира", – сказал Папуашвили. Мы действуем в интересах нашего народа, и все будет так, как хорошо для нашего народа, добавил он. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523672_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_dd2f2103dc80fd2a74b9101f3179bdf8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
