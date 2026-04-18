https://sputnik-georgia.ru/20260418/gruziya-deystvuet-tolko-v-svoikh-interesakh--papuashvili-otvetil-predstavitelyu-mid-rf-298185911.html

Грузия действует только в своих интересах – Папуашвили ответил представителю МИД РФ

Sputnik Грузия

Ранее Захарова заявила, что вступление Грузии в ЕС и присоединение к антироссийским санкциям Брюсселя нанесет тяжелый удар по туриндустрии кавказской... 18.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-18T12:09+0400

2026-04-18T12:09+0400

2026-04-18T12:17+0400

политика

грузия

новости

брюссель

тбилиси

шалва папуашвили

мария захарова

мид россии

снг

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523672_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76e8e92bbf67ce543e1c324aa7bd0907.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Власти Грузии действуют исключительно в интересах грузинского народа и не обращают внимания на то, кто и как их оценивает, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Захарова заявила, что вступление Грузии в ЕС и присоединение к антироссийским санкциям Брюсселя нанесет тяжелый удар по туристической индустрии кавказской республики и лишит ее преференций в торговле с Россией и странами СНГ. "В условиях нашей 35-летней независимости мы привыкли к тому, что те, кто следовал чужим оценкам, ничего хорошего не принес Грузии. С тех пор, как "Грузинская мечта" находится у власти, именно потому что она не слушает и не следует чужим заявлениям, слушая только грузинский народ и следуя его интересам, у нас есть период 14-летнего беспрерывного мира", – сказал Папуашвили. Мы действуем в интересах нашего народа, и все будет так, как хорошо для нашего народа, добавил он.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

