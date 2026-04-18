https://sputnik-georgia.ru/20260418/gruziya-stala-spetsialnym-gostem-parizhskogo-knizhnogo-festivalya-298188811.html

Грузия стала специальным гостем Парижского книжного фестиваля

Sputnik Грузия

В мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля в Париже, принимают участие грузинские писатели, поэты, прозаики, переводчики, художники, издатели и музыканты 18.04.2026

2026-04-18T14:33+0400

культура

грузия

новости

франция

азия

европа

фредерик бегбедер

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/12/298187236_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b6960f4e5a0aa9d2244475cc0f99391f.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузия в этом году стала специальным гостем Festival du Livre de Paris, сообщили в министерстве культуры страны. Национальный стенд Грузии открылся под стеклянной крышей Гран Пале – одного из самых узнаваемых выставочных пространств французской столицы, где собрались более 450 издательств и около 1200 авторов со всего мира.Тема фестиваля в этом году – путешествие во всех его проявлениях: литературное и внутреннее, географическое и вынужденное – эмиграция и изгнание. Грузинский стенд подхватил эту идею с изяществом: его слоган – "Путешествуй в Грузию вместе с Александром Дюма" (Voyage en Géorgie avec Alexandre Dumas).Программа грузинского участия охватывает сразу несколько измерений: литературу, визуальное искусство, кино и музыку. Гости фестиваля смогут познакомиться с грузинской словесностью разных эпох в переводах на французский, с работами художников-модернистов, поучаствовать в дискуссиях о грузино-французских культурных связях, побывать на вечерах поэзии и кино, а заодно освоить азы грузинского алфавита. Финальным аккордом станет концерт "Европейские традиции в грузинской музыке" в зале Гаво.Грузинский национальный стенд на Парижском книжном фестивале был открыт министром культуры Тинатин Рухадзе. "Мы здесь слышим много комплиментов в адрес грузинской культуры. Результатом 1600 лет непрерывного литературного развития является то, что сегодня Грузия, находящаяся в центре Европы, достойно представлена ​​своей многовековой литературой на самом важном мероприятии. Примечательно, что на Парижском книжном фестивале Грузия, наряду с литературой, представлена ​​кино, музыкой и другими областями. Таким образом Грузия заявляет, что она не только географически связывает Европу и Азию, но и является страной совершенно иной, непрерывной культуры, которая постоянно развивается", – сказала Тинатин Рухадзе.В мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля, принимают участие грузинские писатели, поэты, прозаики, переводчики, художники, издатели и музыканты. Фестиваль представляет образцы грузинской литературы разных периодов, переведенные на французский язык, сборники рассказов современных грузинских писателей, альбомы грузинских художников-модернистов, тематические публикации и книги, а также диафильмы "Грузинского кино".Впрочем, фестиваль открылся не только на радостной ноте. Издательский мир Франции потрясен скандалом вокруг Grasset — одного из старейших парижских домов, входящего в группу Hachette Livre. Его глава Оливье Нора был уволен после конфликта с владельцем группы, консервативным миллиардером Венсаном Болоре. В знак протеста около 170 авторов – от Фредерика Бегбедера до Виржини Депант –— объявили о разрыве с издательством, обвинив Болоре во вмешательстве в редакционную политику и в "идеологической войне" против свободы слова в культуре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

