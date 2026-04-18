Какой будет погода в Грузии 18 апреля – прогноз по городам
Какой будет погода в Грузии 18 апреля – прогноз по городам
В столице страны столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла 18.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-18T10:46+0400
2026-04-18T10:59+0400
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В Грузии в субботу, 18 апреля почти во всех городах ожидается облачная, но теплая погода. Дождь и снег прогнозируют только в Степанцминда и Гудаури.
10:46 18.04.2026 (обновлено: 10:59 18.04.2026)
В столице страны столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В Грузии в субботу, 18 апреля почти во всех городах ожидается облачная, но теплая погода. Дождь и снег прогнозируют только в Степанцминда и Гудаури.
Температура по городам:
Зугдиди +23, облачно
Местиа +10, преимущественно облачно
Поти +21, облачно
Батуми +23, облачно
Озургети +23, облачно
Кутаиси +21, облачно
Амбролаури +17, облачно
Ахалцихе +16, облачно
Боржоми +14, облачно
Бакуриани +11, облачно
Гори +16, облачно
Степанцминда +7, дождь
Гудаури +3, снег
Телави +18, преимущественно облачно
Рустави +19, преимущественно облачно
Тбилиси +18, облачно.
