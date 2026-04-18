Какой сегодня церковный праздник: 18 апреля 2026

По православному церковному календарю 18 апреля отмечают день памяти мучеников Агафопода и Феодула, а также преподобных Пуплия и Марка

2026-04-18T07:29+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Агафопод и ФеодулПо церковному календарю 18 апреля поминают мучеников Агафопода диакона и Феодула чтеца, живших в Фессалониках на рубеже III-IV веков.Старец Агафопод и юноша Феодул служили в церкви. Они вели праведную жизнь и отличались благочестием.По преданию, Феодулу однажды приснилось, как неизвестный в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись, юноша увидел в руке прекрасный перстень с изображением Креста и решил, что это знак будущего мученичества.Поэтому Феодул и Агафопод, когда император Диоклетиан (284-305) издал указ о гонении христиан, продолжали открыто проповедовать Евангелие и обращать язычников в истинную веру.Правитель Фессалоник, узнав о мужественных христианах, приказал привести их к себе. Сначала он уговаривал их отречься, а потом приговорил к пыткам. Мучеников заточили в темницу, где они всю ночь молились, а под утро им приснился один и тот же сон. Во сне преподобные плыли на корабле, который гибнет во время бури, но волны выбрасывают их на берег в сияющих белых одеждах.Утром мучеников приговорили и, привязав к их ногам камни, скинули в море. Тела святых, без веревок и камней, облаченные в светлые одежды, христиане нашли на берегу и похоронили.Пуплий ЕгипетскийПо церковному календарю 18 апреля поминают преподобного Пуплия Египетского.Подвизался преподобный в Египетской пустыне во время царствования императора Юлиана Отступника (361-363). Император перед военным походом против персов послал беса проверить путь, по которому он собирался идти с войском.Замысел Юлиана преподобный провидел духом. Он встал на молитву с воздетыми руками и, преградив путь диаволу, молился день и ночь. Десять дней ждал злой дух, когда Пуплий закончит молитву, и, не дождавшись, вернулся к императору и доложил о своем поражении.Юлиан в гневе дал клятву отомстить святому по возвращении из похода, однако выполнить ее не успел, так как вскоре погиб.После смерти Юлиана один из его военачальников, раздав свое имение нищим, принял постриг от преподобного Пуплия.Марк АфинянинПо церковному календарю 18 апреля поминают преподобного Марка Афинского.Родился будущий святой в богатой греческой семье в Афинах в IV веке. В юности Марк изучал философию, а после смерти родителей отправился в Египет. Там он поселился в пещере, где в полном одиночестве прожил 95 лет отшельником. Незадолго до смерти он встретился с иноком Серапионом – это был первый человек, которого он встретил за годы своего подвижничества.По преданию, пустынник расспрашивал Серапиона о том, крепка ли вера у нынешних христиан и есть ли святые, творящие чудеса, подобно тем, о которых говорит Господь в Евангелии: "Если имеете веру с горчичное зерно, скажете горе: перейди сюда, и перейдет".При этом он "случайно" сдвинул гору, под которой жил, примерно на три километра, а затем вернул ее на место строгим словом.И когда Серапион ответил, что нет, подвижник, горько заплакав, сказал: "Горе земле, потому что живут на ней христиане только по имени, а не по делам".Марк Афинский прожил 130 лет. По слову преподобного инок похоронил его в родной пещере и завалил вход большими камнями.ИмениныПо церковному календарю 18 апреля именины отмечают Алексей, Георгий, Николай, Марк, Платон и Семен.Материал подготовлен на основе открытых источников

