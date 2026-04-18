https://sputnik-georgia.ru/20260418/lavrov-otvetil-na-vopros-o-vozobnovlenii-peregovorov-s-kievom-298190630.html

Лавров ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Киевом

Sputnik Грузия

Эту тему глава МИД РФ затронул, выступая на Анталийском дипломатическом форуме 18.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-18T15:31+0400

2026-04-18T16:30+0400

обострение ситуации вокруг украины

россия

новости

в мире

москва

стамбул

киев

сергей лавров

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/12/298190460_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_60826bf751ad47211d03b043ca4f54e8.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вопрос возобновления переговоров с Киевом в данное время не в приоритете, но Москва положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров (по Украине – ред.) в Стамбуле. Эта сейчас тема, тема возобновления переговоров, не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что (в случае – ред.) если партнер готов, то за нами дело не станет", – сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.

москва

стамбул

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

