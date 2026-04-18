Лавров ответил на вопрос о возобновлении переговоров с Киевом
Эту тему глава МИД РФ затронул, выступая на Анталийском дипломатическом форуме 18.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-18T16:30+0400
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Вопрос возобновления переговоров с Киевом в данное время не в приоритете, но Москва положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров (по Украине – ред.) в Стамбуле. Эта сейчас тема, тема возобновления переговоров, не является приоритетом номер один в наших делах. Мы никому переговоры не навязывали, мы всегда исходили из того, что (в случае – ред.) если партнер готов, то за нами дело не станет", – сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
15:31 18.04.2026 (обновлено: 16:30 18.04.2026)
