Международные дни домов-музеев отмечают в Грузии

В эти дни музеи объединяются во имя культуры и памяти, чтобы продемонстрировать те уникальные места, где жили и работали выдающиеся личности 18.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-18T16:38+0400

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Международные дни домов-музеев отмечаются в Грузии 18 и 19 апреля – дни музеи-участники со всего мира работают в формате "открытых дверей" для широкой публики и предлагают разнообразные программы. В эти дни, по сути, все континенты объединяются во имя культуры и памяти, чтобы продемонстрировать те уникальные места, где жили и работали выдающиеся личности из различных сфер – искусства, литературы, науки, общественной и политической жизни."Мы поздравляем дома-музеи и мемориальные музеи с этой важной международной инициативой и желаем им успешных, впечатляющих и разнообразных мероприятий. И надеемся, что эти дни станут источником новых встреч, открытий и вдохновения как для вас, так и для ваших гостей", – говорится в сообщении ICOM Georgia.В этом году проходит второе масштабное мероприятие, объединяющее исторические дома-музеи и мемориальные дома выдающихся деятелей из разных стран мира. Инициатива организована Итальянской национальной ассоциацией мемориальных домов при поддержке Icom-Demhist и ICOM ICLCM. В прошлом году в мероприятии принял участие 401 дом-музей, включая грузинские музеи, и было зарегистрировано более 83 000 посетителей.

