https://sputnik-georgia.ru/20260418/psikhicheskoe-bezumie-v-finlyandii-otsenili-pozitsiyu-es-po-ukraine-298186076.html
"Психическое безумие": в Финляндии оценили позицию ЕС по Украине
Sputnik Грузия
Руководство Евросоюза "презирает дипломатию" и одновременно ведет войну на нескольких фронтах, утверждает политик 18.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-18T13:00+0400
в мире
новости
политика
финляндия
иран
украина
сергей лавров
нато
мид россии
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279200721_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_270ff356e77f87c827e473000fe95101.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал позицию европейских лидеров по украинскому конфликту проявлением "психического безумия" и предупредил о нарастающей опасности участия ЕС в войне."Конфликт в Иране создает серьезную головную боль для Украины, которая испытывает трудности с получением достаточного количества ракет ПВО и поддержки. США сосредоточили внимание на Иране, оставив Украину в стороне. Теперь участие ЕС в войне становится все более опасным... Европейские лидеры готовы отправлять своих сыновей умирать за Украину, что является по-настоящему ужасным сценарием, демонстрирующим психическое безумие всего коррумпированного руководства", – написал Мема в соцсети Х.По его словам, руководство Евросоюза "презирает дипломатию" и одновременно ведет войну на нескольких фронтах.В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что западные поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законными целями. В Кремле также подчеркивали, что накачивание Киева оружием не способствует переговорному процессу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279200721_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_31ea7a42b25cd9e8766ed08884f9ce54.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
