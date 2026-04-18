Сколько человек выдворили из Грузии с начала года? Новые данные
Сколько человек выдворили из Грузии с начала года? Новые данные
Выдворенным из страны запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно 18.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-18T20:21+0400
2026-04-18T20:21+0400
2026-04-18T20:21+0400
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции, говорится в материалах МВД Грузии. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Причиной выдворения является нарушение сроков пребывания в стране. По данным ведомства, четверть выдворенных иностранцев в период с 1 января по 31 марта – это граждане Турции. Всего в этот период из страны было выдворено 230 граждан этой страны. На втором месте по числу выдворенных в первом квартале находятся граждане Индии. В указанный период из Грузии было выдворено 108 граждан этой страны. Третье место среди выдворенных заняли граждане Китая. Всего в первом квартале 2026 года был выдворен 71 человек. В топ-5 стран по числу выдворенных граждан вошли также Россия (66 человек) и Иран (36 человек). Выдворению подверглись также иностранные граждане еще 43 стран, в том числе Сербии, Чехии, Израиля, Великобритании, Украины и Молдовы. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Как ранее заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, из страны в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
китай
индия
турция
грузия, новости, общество, китай, индия, турция
грузия, новости, общество, китай, индия, турция
Сколько человек выдворили из Грузии с начала года? Новые данные
Выдворенным из страны запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции, говорится в материалах МВД Грузии.
Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Причиной выдворения является нарушение сроков пребывания в стране.
По данным ведомства, четверть выдворенных иностранцев в период с 1 января по 31 марта – это граждане Турции. Всего в этот период из страны было выдворено 230 граждан этой страны.
На втором месте по числу выдворенных в первом квартале находятся граждане Индии. В указанный период из Грузии было выдворено 108 граждан этой страны.
Третье место среди выдворенных заняли граждане Китая. Всего в первом квартале 2026 года был выдворен 71 человек. В топ-5 стран по числу выдворенных граждан вошли также Россия (66 человек) и Иран (36 человек).
Выдворению подверглись также иностранные граждане еще 43 стран, в том числе Сербии, Чехии, Израиля, Великобритании, Украины и Молдовы.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.
Как ранее заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, из страны в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов.