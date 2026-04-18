Сколько груза обработал крупнейший порт Грузии
Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года 18.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-18T16:33+0400
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Крупнейший морской порт Поти на западе Грузии обработал 153,462 TEU контейнеров в январе-марте 2026 года, превысив аналогичные показатели 2025 года на 4,8%, говорится в сообщении медиаплатформы BMG. Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. По информации APM Terminals Poti, в первом квартале 2025 года объем обработанных портом контейнеров составил 146 468 TEU, а в 2024 – 126 512 TEU. За отчетный период выросло и количество контейнеровозов в порту. С начала года APM Terminal Poti принял 94 контейнеровоза, за аналогичный период 2025 года – 81, а 2024 года – 74. В 2026 году компания обработала 63 758 тонн грузов, в 2025 году — 82 369 тонн, а в 2024 году — 37 281 тонну. Как заявил руководитель администрации морского порта Поти Звиад Чхартишвили, несмотря на позитивные тенденции, существующая инфраструктура сталкивается с серьезными проблемами. "Главная необходимость заключается в повышении операционной эффективности и улучшении процессов погрузки/разгрузки судов", – заявил Чхартишвили в эфире BMG. По его словам, уже очевидно, что существующие мощности работают на пределе своих возможностей. По мере роста контейнерных перевозок возможности по обработке насыпных и генеральных грузов снижаются, поскольку общий объем перевозок ограничен. Потийский порт сегодня Многоцелевое сооружение Потийского порта имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний контейнерный терминал в 2014 году.
15:36 18.04.2026 (обновлено: 16:33 18.04.2026)
За отчетный период выросло и количество контейнеровозов в порту. С начала года APM Terminal Poti принял 94 контейнеровоза, за аналогичный период 2025 года – 81, а 2024 года – 74.
