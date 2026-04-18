https://sputnik-georgia.ru/20260418/spiker-parlamenta-pravoslavie-dlya-gruzii--osnova-identichnosti---298189886.html
Спикер парламента: православие для Грузии – основа идентичности
Спикер парламента: православие для Грузии – основа идентичности
Sputnik Грузия
В современном мире, полном неопределенности и разделением, православные христианские ценности являются прочным нравственным ориентиром, заявил Шалва Папуашвили
2026-04-18T14:04+0400
2026-04-18T14:04+0400
2026-04-18T16:40+0400
новости
грузия
политика
греция
тбилиси
шалва папуашвили
межпарламентская ассамблея православия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905080_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_38bc4a512fa7a76fd41723ef7a790fb7.jpg
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Православие для Грузии – не просто вера, а основа идентичности, и оно имеет особое значение в эпоху глобализации, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, выступая на заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия.Заседание секретариата Межпарламентской ассамблеи православия, где обсуждались итоги деятельности, прошло в парламенте Грузии в Тбилиси. В нем принимали участие представители 11 стран. "Для Грузии православие – это не просто вера, это основа национальной идентичности и исторической преемственности", – сказал Папуашвили. По его словам, православие с момента провозглашения в Грузии христианства государственной религией в IV веке играло решающую роль в сохранении грузинского языка, культуры и государственности и было источником единства. "Сегодня, в эпоху глобализации, грузинское православие по-прежнему имеет важное значение. Оно учит нас, как сохранить духовную идентичность, участвуя в глобальных процессах, как сбалансировать традицию и прогресс, как вести диалог, не теряя фундаментальных ценностей", – отметил Папуашвили. По его словам, в этой связи на парламентариях стран лежит особая ответственность. "Наша деятельность не ограничивается только законотворчеством, она имеет глубокое нравственное измерение. Мы обязаны обеспечить, чтобы в общественной жизни отражались те ценности, которым мы служим: уважение человеческого достоинства, защита культурного и религиозного наследия, укрепление справедливости и забота об общем благосостоянии", – сказал Папуашвили. Он также подчеркнул, что Межпарламентская ассамблея православия дает странам возможность укрепить отношения, вместе ответить на общие вызовы и утвердить такое мировоззрение, где вера и разум, традиция и современность дополняют, а не противоречат друг другу. "В современном мире, характеризующемся быстрыми изменениями, неопределенностью и разделением, православные христианские ценности являются для нас прочным нравственным ориентиром. Они напоминают нам о незыблемости человеческого достоинства, необходимости солидарности и силе веры, сострадания и справедливости", – сказал Папуашвили. Межпарламентская ассамблея православия (МАП) – международная организация, созданная в 1993 году по инициативе парламента Греции для укрепления связей между православными парламентариями. На сегодняшний день в работе МАП принимают участие делегации законодательных органов 25 стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
греция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251905080_275:0:2946:2003_1920x0_80_0_0_5579c62050a15a520b49b23b9cc2ed8e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, греция, тбилиси, шалва папуашвили, межпарламентская ассамблея православия
новости, грузия, политика, греция, тбилиси, шалва папуашвили, межпарламентская ассамблея православия
Спикер парламента: православие для Грузии – основа идентичности
14:04 18.04.2026 (обновлено: 16:40 18.04.2026)
В современном мире, полном неопределенности и разделением, православные христианские ценности являются прочным нравственным ориентиром, заявил Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Православие для Грузии – не просто вера, а основа идентичности, и оно имеет особое значение в эпоху глобализации, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, выступая на заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия.
Заседание секретариата Межпарламентской ассамблеи православия, где обсуждались итоги деятельности, прошло в парламенте Грузии в Тбилиси. В нем принимали участие представители 11 стран.
"Для Грузии православие – это не просто вера, это основа национальной идентичности и исторической преемственности", – сказал Папуашвили.
По его словам, православие с момента провозглашения в Грузии христианства государственной религией в IV веке играло решающую роль в сохранении грузинского языка, культуры и государственности и было источником единства.
"Сегодня, в эпоху глобализации, грузинское православие по-прежнему имеет важное значение. Оно учит нас, как сохранить духовную идентичность, участвуя в глобальных процессах, как сбалансировать традицию и прогресс, как вести диалог, не теряя фундаментальных ценностей", – отметил Папуашвили.
По его словам, в этой связи на парламентариях стран лежит особая ответственность.
"Наша деятельность не ограничивается только законотворчеством, она имеет глубокое нравственное измерение. Мы обязаны обеспечить, чтобы в общественной жизни отражались те ценности, которым мы служим: уважение человеческого достоинства, защита культурного и религиозного наследия, укрепление справедливости и забота об общем благосостоянии", – сказал Папуашвили.
Он также подчеркнул, что Межпарламентская ассамблея православия дает странам возможность укрепить отношения, вместе ответить на общие вызовы и утвердить такое мировоззрение, где вера и разум, традиция и современность дополняют, а не противоречат друг другу.
"В современном мире, характеризующемся быстрыми изменениями, неопределенностью и разделением, православные христианские ценности являются для нас прочным нравственным ориентиром. Они напоминают нам о незыблемости человеческого достоинства, необходимости солидарности и силе веры, сострадания и справедливости", – сказал Папуашвили.
Межпарламентская ассамблея православия (МАП) – международная организация, созданная в 1993 году по инициативе парламента Греции для укрепления связей между православными парламентариями. На сегодняшний день в работе МАП принимают участие делегации законодательных органов 25 стран.