https://sputnik-georgia.ru/20260418/v-gruzii-vyroslo-potreblenie-elektroenergii-v-2025-godu-298182245.html
В Грузии выросло потребление электроэнергии в 2025 году
Sputnik Грузия
В 2025 году в Грузии было выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году 18.04.2026, Sputnik Грузия
грузия
экономика
новости
энергетика грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0a/284116998_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_728bb29286f8cb6853b7706db0f72f70.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0a/284116998_0:0:1427:1070_1920x0_80_0_0_856208928c57aaafd8127319334ac5d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,3% в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 14,9 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
В 2025 году в Грузии было выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году.
"Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 10,9 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 79,4 миллиона киловатт-часов", – говорится в сообщении.
По данным Оператора, экспорт сократился на 51,2% по сравнению с прошлым годом и составил более 511,2 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла 7,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии в Россию, 50,2 млн кВт·ч – в Азербайджан, 52,4 млн кВт·ч – в Армению и 401,4 млн кВт·ч – в Турцию.
Кроме того, в 2025 году Грузия импортировала 1,6 миллиарда киловатт-часов, что на 26,9% больше по сравнению с 2024 годом.
62,4% импорта пришелся на Россию, откуда завезли 971,2 миллиона киловатт-часов, 26,8% – на Азербайджан, 417,3 млн кВт·ч, и 8,3% – на Армению, 128,5 млн кВт·ч.
В 2025 году Грузия у Турции приобрела лишь 40,5 млн кВт·ч.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет примерно на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.