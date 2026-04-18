В Грузии выросло потребление электроэнергии в 2025 году

В Грузии выросло потребление электроэнергии в 2025 году

18.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-18T09:01+0400

2026-04-18T09:01+0400

2026-04-18T09:01+0400

грузия

экономика

новости

энергетика грузии

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,3% в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 14,9 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). В 2025 году в Грузии было выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году. По данным Оператора, экспорт сократился на 51,2% по сравнению с прошлым годом и составил более 511,2 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла 7,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии в Россию, 50,2 млн кВт·ч – в Азербайджан, 52,4 млн кВт·ч – в Армению и 401,4 млн кВт·ч – в Турцию. Кроме того, в 2025 году Грузия импортировала 1,6 миллиарда киловатт-часов, что на 26,9% больше по сравнению с 2024 годом. 62,4% импорта пришелся на Россию, откуда завезли 971,2 миллиона киловатт-часов, 26,8% – на Азербайджан, 417,3 млн кВт·ч, и 8,3% – на Армению, 128,5 млн кВт·ч. В 2025 году Грузия у Турции приобрела лишь 40,5 млн кВт·ч. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, энергетика грузии