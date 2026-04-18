В Грузии задержали двух иностранцев, разыскиваемых по линии Интерпола
Задержанные разыскивались за совершение тяжких преступлений у себя на родине 18.04.2026
2026-04-18T21:22+0400
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Два иностранных гражданина, разыскиваемые по красному циркуляру Интерпола за совершение тяжких преступлений, были задержаны в черноморском городе Батуми, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, задержанные – граждане Турции и Казахстана – разыскивались за совершение тяжких преступлений у себя на родине. В данный момент они помещены в предэкстрадиционное заключение, и позже власти Грузии переправят их на родину. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
