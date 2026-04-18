https://sputnik-georgia.ru/20260418/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prevysyat-7-milliardov-dollarov-k-kontsu-goda--prognoz-298182094.html

Валютные резервы Нацбанка Грузии превысят 7 миллиардов долларов к концу года – прогноз

Sputnik Грузия

Международные резервы в марте 2026 года увеличились на 46,5% в годовом исчислении и составили 6,3 млрд долларов 18.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-18T18:25+0400

экономика

грузия

новости

сша

мвф

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии продолжит пополнять международные резервы, и к концу 2026 года их объем достигнет 7 млрд долларов, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным инвесткомпании со ссылкой на Нацбанк, официальные международные резервы в марте 2026 года увеличились на 46,5% в годовом исчислении и составили 6,3 млрд долларов. Однако по сравнению с предыдущим месяцем резервы в марте сократились на 5,2% (-343,4 млн долларов США). "Ежемесячное снижение резервов связано с уменьшением стоимости монетарного золота (-140,9 млн долларов США в месяц), а также с валютными операциями правительства и/или банковского сектора и, предположительно, с покупкой/продажей иностранной валюты Нацбанком с использованием платформы BMatch (информация будет доступна 27 апреля)", – говорится в обзоре. Стоит отметить, что по состоянию на март 2026 года денежное золото составляет 16,7% от общего объема международных резервов. Структура международных резервов Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 5 миллиардов долларов, говорится на сайте регулятора. В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 миллиарда долларов). Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 472,8 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30 тысяч долларов. Средства в золоте составляют 1,2 миллиарда долларов. Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 107,4 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

