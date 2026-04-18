Заседание международного секретариата МАП проходит в Грузии
В заседании секретариата Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси принимают участие 11 стран 18.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. В парламенте Грузии проходит заседание международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), где будут подведены итоги работы ассамблеи, заявил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили. В заседании секретариата Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси принимают участие 11 стран. "Я рад, что у нас есть возможность принять заседание. Это особенно важное мероприятие с учетом того, что в Грузии в этом году мы отмечаем 1700-летие объявления христианства государственной религией, что еще раз подчеркивает наше особое внимание к ассамблее", – сказал Папуашвили. Межпарламентская ассамблея православия (МАП) – международная организация, созданная в 1993 году по инициативе парламента Греции для укрепления связей между православными парламентариями. На сегодняшний день в работе МАП принимают участие делегации законодательных органов 25 стран. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:29 18.04.2026 (обновлено: 11:34 18.04.2026)
