https://sputnik-georgia.ru/20260419/bashnyu-trampa-postroyat-v-tbilisi-298196568.html
"Башню Трампа" построят в Тбилиси?
Sputnik Грузия
В проекте участвует нью-йоркская девелоперская компания Sapir Organization и бывший партнер Трампа 19.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-19T13:24+0400
новости
грузия
экономика
тбилиси
сша
батуми
дональд трамп
trump organization
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397876_0:57:3077:1788_1920x0_80_0_0_6698c33df44b163af31b30aa11a8aa9b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397876_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_7ee7bbb6eb34ee67bf8bc41af854e844.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Девелоперская компания семьи президента США Дональда Трампа вместе со своими партнерами построит новый небоскреб в Тбилиси, пишет издание Wall Street Journal.
По их информации, Trump Organization совместно с местными партнерами планирует построить в грузинской столице 70-этажный элитный жилой комплекс Trump Tower Tbilisi.
"На Кавказе планируется построить новый небоскреб под брендом Trump, что является еще одним примером того, как компания семьи Трампа изменила свой подход к зарубежному бизнесу во время второго срока Трампа", – пишет издание.
В статье говорится, что после завершения строительства это будет самое высокое здание в Тбилиси.
Как известно, в проекте также участвует нью-йоркская девелоперская компания Sapir Organization и бывший партнер Трампа.
В статье также отмечается, что Трамп хотел построить небоскреб в Грузии несколько лет назад, но, как и многие проекты, запланированные в других странах, "отказался от них из-за возникновения потенциального конфликта интересов".
"В 2012 году Trump Organization объявила о планах по реализации проекта в сфере недвижимости в черноморском курортном городе Батуми, но компания отказалась от этого проекта и многих других зарубежных сделок, поскольку Дональд Трамп заявил, что хочет избежать возникновения потенциального конфликта интересов", – пишет издание.
Автор статьи характеризует Грузию как страну, стремящуюся сбалансировать отношения и привлечь капитал, создавая благоприятные условия.
"Сама Грузия занимает геополитически чувствительную позицию, балансируя отношения с Западом и избегая напряженности в отношениях с Россией. В последние годы она также стремится привлечь иностранный капитал, продвигая благоприятную для бизнеса политику, относительно низкие налоги и развивая туристический сектор", – пишет Wall Street Journal.
Кроме того, по информации издания, в реализации проекта также примут участие грузинские компании Archi Group и Biograpi Living.