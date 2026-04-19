"Башню Трампа" построят в Тбилиси?

"Башню Трампа" построят в Тбилиси?

Sputnik Грузия

В проекте участвует нью-йоркская девелоперская компания Sapir Organization и бывший партнер Трампа 19.04.2026

2026-04-19T13:24+0400

2026-04-19T13:24+0400

2026-04-19T13:24+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Девелоперская компания семьи президента США Дональда Трампа вместе со своими партнерами построит новый небоскреб в Тбилиси, пишет издание Wall Street Journal. По их информации, Trump Organization совместно с местными партнерами планирует построить в грузинской столице 70-этажный элитный жилой комплекс Trump Tower Tbilisi. В статье говорится, что после завершения строительства это будет самое высокое здание в Тбилиси. Как известно, в проекте также участвует нью-йоркская девелоперская компания Sapir Organization и бывший партнер Трампа. В статье также отмечается, что Трамп хотел построить небоскреб в Грузии несколько лет назад, но, как и многие проекты, запланированные в других странах, "отказался от них из-за возникновения потенциального конфликта интересов". Автор статьи характеризует Грузию как страну, стремящуюся сбалансировать отношения и привлечь капитал, создавая благоприятные условия. "Сама Грузия занимает геополитически чувствительную позицию, балансируя отношения с Западом и избегая напряженности в отношениях с Россией. В последние годы она также стремится привлечь иностранный капитал, продвигая благоприятную для бизнеса политику, относительно низкие налоги и развивая туристический сектор", – пишет Wall Street Journal. Кроме того, по информации издания, в реализации проекта также примут участие грузинские компании Archi Group и Biograpi Living.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

сша

батуми

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, тбилиси, сша, батуми, дональд трамп, trump organization