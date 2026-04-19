Госдолг России по итогам 2025 года оказался самым низким в G20

Самый высокий общий госдолг в прошлом году был у Японии – размер сопоставим с двумя ее экономиками (206,5%) 19.04.2026

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Общий госдолг России по итогам прошлого года стал самым низким среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости по данным Международного валютного фонда. Так, совокупная задолженность федерального правительства и региональных властей России составила по итогам 2025 года всего 18% ВВП. При этом примерно 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальные 1,5% – на регионы. Турция занимает вторую строчку по размеру общего госдолга с 23,5% ВВП, а Саудовская Аравия стала третьей с 31,7%. Размер задолженности властей Индонезии составил по итогам прошлого года 41% от всей экономики, а Австралии – 51%. Больше крупных экономик с общим госдолгом ниже считающегося безопасным уровнем в 60% ВВП нет. Несильно превысили этот порог Мексика (61,8%) и Германия (62,9%). Меньше 100% от экономики размер общего госдолга был в прошлом году еще у Южной Африки, Аргентины, ЕС, Индии, Китая и Бразилии. Самый высокий общий госдолг в прошлом году был у Японии – размер сопоставим с двумя ее экономиками (206,5%), а также у Италии (137,1%) и США (123,9%). Больше 100% также было у Франции, Канады и Британии.

