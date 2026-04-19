Исторический результат грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы

Никогда ранее сборная Грузии по дзюдо не завоевывала на континентальном первенстве четыре золотые медали 19.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Капитан сборной Грузии по дзюдо, двукратный чемпион мира и Европы Гурам Тушишвили (+100 кг) в финале победил чеха Лукаша Крпалека и в третий раз стал чемпионом Европы, принеся сборной Грузии четвертую золотую медаль в заключительный день турнира. Этот результат стал историческим для команды Грузии. Никогда ранее сборная по дзюдо не завоевывала на континентальном первенстве четыре золотые медали. Чемпионами Европы стали Этер Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебряные медали завоевали Георгий Сарданашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг), а Илья Суламанидазе (100 кг) стал бронзовым призером. В командном зачете сборная Грузии заняла первое место. На прошлом чемпионате Европы в Подгорице сборная Грузии завоевала четыре медали в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Кроме того, сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы.

