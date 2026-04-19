https://sputnik-georgia.ru/20260419/istoricheskiy-rezultat-gruzinskikh-dzyudoistov-na-chempionate-evropy-298201122.html
Исторический результат грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы
Sputnik Грузия
Никогда ранее сборная Грузии по дзюдо не завоевывала на континентальном первенстве четыре золотые медали 19.04.2026, Sputnik Грузия
спорт
грузия
новости
гурам тушишвили
тато григалашвили
лаша шавдатуашвили
европа
чемпионат европы по дзюдо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/02/289300965_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2da922b43bb2d1a919c660a43baa5408.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Капитан сборной Грузии по дзюдо, двукратный чемпион мира и Европы Гурам Тушишвили (+100 кг) в финале победил чеха Лукаша Крпалека и в третий раз стал чемпионом Европы, принеся сборной Грузии четвертую золотую медаль в заключительный день турнира. Этот результат стал историческим для команды Грузии. Никогда ранее сборная по дзюдо не завоевывала на континентальном первенстве четыре золотые медали. Чемпионами Европы стали Этер Липартелиани (57 кг), Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебряные медали завоевали Георгий Сарданашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг), а Илья Суламанидазе (100 кг) стал бронзовым призером. В командном зачете сборная Грузии заняла первое место. На прошлом чемпионате Европы в Подгорице сборная Грузии завоевала четыре медали в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Кроме того, сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/02/289300965_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_a3c092bf425f9f56f6e6462f375be762.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
